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Birlikte yaşadığı erkek tarafından darp edildi

YAŞAM HABERLERİ  | 03.09.2019 08:55 | Son Güncelleme

Adana’da birlikte yaşadığı erkek tarafından darp edilen kadının şikayeti üzerine uzaklaştırma alan şahsın bu kez kadının oğlunu kışkırtarak evine gönderip, ölümle tehdit edilmesine neden olduğu ileri sürüldü.Edinilen bilgiye göre olay, Seyhan ilçesine bağlı Pınar Mahallesi’nde meydana geldi.

Birlikte yaşadığı erkek tarafından darp edildi

Adana’da birlikte yaşadığı erkek tarafından darp edilen kadının şikayeti üzerine uzaklaştırma alan şahsın bu kez kadının oğlunu kışkırtarak evine gönderip, ölümle tehdit edilmesine neden olduğu ileri sürüldü.
Edinilen bilgiye göre olay, Seyhan ilçesine bağlı Pınar Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre Kadriye A. bir süredir G.Ç. ile birlikte yaşamaya başladı. Ancak G.Ç. uyuşturucu kullandığı için Kadriye A.’ya şiddet uygulamaya başladı. Kadriye A.’nın yediği dayaktan dolayı kolları ve vücudunun çeşitli yerleri morardı. Bunun üzerine şikayetçi olan Kadriye A. şahsın evden uzaklaştırma almasına neden oldu. Zanlı uzaklaştırma aldıktan sonra bu sefer de kadının ilk eşinden oğlunu A.D.’yi kışkırtarak annesinin evine gönderip ölümle tehdit etmesine neden oldu. Genç kadın, oğlunun kapıya zarar vermesine rağmen açmayarak Kadın Destek Uygulamasından (KADES) polise ulaştı. Polis, hemen olay yerine gelerek kadını evdeki yeğenleriyle birlikte alıp polis merkezine götürdü. Genç kadın yaşadığı anları şöyle anlattı:
"Birlikte yaşadığım erkek bir süre beni dövdü. Sonra arkadaşı ve eşi geldi. Onlar bizi ayırmaya çalışırken o ara silahını aldı. Silahtan çat çat ses geldi arkadaşı üzerine atladı. Adam psikopat esrar ve uyuşturucu kullanıyor. Olay olana kadar birlikte yaşıyorduk beni dövünce şikayetçi oldum. Bugün de oğlumu gönderip beni tehdit etmesini sağladı. Oğlum da kapıya zarar verdi. Ben şikayetçiyim."

Birlikte yaşadığı erkek tarafından darp edildi

Birlikte yaşadığı erkek tarafından darp edildi

Birlikte yaşadığı erkek tarafından darp edildi

Birlikte yaşadığı erkek tarafından darp edildi

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