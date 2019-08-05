Birlikte yaşadığı genç kızı ve annesini bıçakladığı iddia edilen kişi tutuklandı

Konya'da birlikte yaşadığı 16 yaşındaki kızı ve annesini bıçakladığı iddia edilen kişi tutuklandı.

Yunak ilçe merkezinde yaşayan Muhammed U. (25), birlikte yaşadığı K.Ç. (16) ile tartıştı.

K.Ç. tartışmanın ardından annesi İlknur H'nin (56) Akşehir ilçesi Yıldırım Mahallesi'ndeki evine gitti.

Muhammed U'nun da K.Ç'nin peşinden gitti evde tartışma büyüdü. Muhammed U, yanındaki bıçakla anne ve kızını çeşitli yerlerinden yaraladı.

Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Akşehir Devlet Hastanesine kaldırılan anne ile kızı durumlarının ağır olması nedeniyle Konya'ya sevk edildi.

Olayın ardından kaçan, daha sonra da suç aleti bıçakla Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğüne teslim olan Muhammed U. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

