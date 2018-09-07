Birlikte yaşadığı kadın evi terk edince ölmeye kalkıştı

Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri Cumali K.'yı ikna çabalarına başladı. Elinde alkol şişesi ve yanında bir tabanca bulunan Cumali K., kendisini ikna etmeye çalışan polislere, kimseye bir zararının olmadığını, müziğini dinleyip, alkolünü aldıktan sonra ayrılacağını söyledi. Ama polis tehlikeli yerde bulunan Cumali K.'yı ikna çalışmalarına devam etse de sonuç alamadı. Yanında silah olması nedeniyle bölgeye özel harekat ekipleri geldi. Cumali K., 'yanımdaki silah mı sizi tedirgin ediyor' deyip silahı denize attı.

Polis, sağlık ve itfaiye ekiplerini alarma geçiren olay, saat 9.30 sıralarında Konyaaltı Caddesi üzerinde bulunan falezlerde meydana geldi. Cumali K. birlikte yaşadığı Hilal isimli kadının evi terk etmesi üzerine bunalıma girdi. Falezler üzerinde, ayaklarını sarkıtarak alkol alamaya başlayan Cumali K.'yi görenler intihar etme ihtimaline karşı durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da birlikte yaşadığı Hilal isimli kadının evi terk etmesi nedeniyle bunalıma giren Cumali K.(25) falezler üzerinde intihar girişiminde bulundu. Yanında tabanca ve elinde alkol şişesi ile falezler üzerinde oturan Cumali K. uzun süren çabanın sonunda ikna edildi.

Özel harekat polislerinden biri silahını arkadaşına teslim ettikten sonra yeleğini çıkarıp, Cumali K.'nın yanına oturdu ve derdini anlatmasını istedi. Cumali K., "İşten çıkınca eve gittim. Hilal evde yoktu. İki bira aldım burada içiyorum. Polisi de seviyorum, siz benim ülkemin polisisiniz" dedi.

Polisin telefonla ulaştığı Hilal, telefon hoparlöründen, "Aşkım seni seviyorum atlama, hemen geliyorum. Tamam geleceğim. Valizimi toplayıp geliyorum" dedi fakat Cumali K. ikna olmadı.

Ayağa kalkan, arada falezlerden sarkan Cumali K., polislere hareketli dakikalar yaşattı. Cumali K., tedbir amaçlı denizde bekleyen deniz polisine silahı attığı yeri de gösterdi. Yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından Cumali K., tanıdığı bir polisin yanına gelmesiyle falezlerden alındı.

Cumali K. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, silah deniz polisi tarafından çıkarıldı.

