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Birlikte yaşadığı kadın kabusu oldu! Önce dövdü, sonra...

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.05.2019 15:22 | Son Güncelleme

Adana'da emekli şoför, birlikte yaşadığı kadın tarafından darbedilerek 75 bin lirası dolandırıldığı iddiasıyla savcılığa müracaat etti.

Yaklaşık 5 yıl önce eşini kaybeden emekli şoför Mustafa Turan, bir süre önce tanıştığı M.V'nin (45) aralarında çıkan tartışma sonucu kendisini darbettiği ve 75 bin lirasını dolandırdığı iddiasıyla Aile İçi Şiddet Suçları Soruşturma Savcılığına suç duyurusunda bulundu.

Turan'ın müracaatı üzerine M.V. hakkında "yaralama ve dolandırıcılık" suçlarından soruşturma başlatıldı.Mustafa Turan, gazetecilere, M.V. ile dini nikah kıydırdıklarını, 10 aydır da birlikte yaşadıklarını anlattı. M.V'nin kendisini darp ettiğini ve dolandırdığını iddia eden Turan, şunları kaydetti:

OTOBÜSTE TANIŞTILAR

OTOBÜSTE TANIŞTILAR
"M.V. ile şehirlerarası otobüste tanıştım. Daha sonra imam nikahıyla birlikte yaşamaya başladık. Altın, eşya almak ve ev tutmak için benden 70 bin lira istedi. Emekli paramdan çekip verdim. Ardından beni emekliler derneğine üye yaptırıp oradan odun kömür alıyormuş gibi 3 bin lira nakit para çekti. Maaşımdan odun kömür parası olarak toplam 5 bin lira kesildi.

KESİCİ ALETLE EVDEN KOVDU

KESİCİ ALETLE EVDEN KOVDU
Kendisine resmi nikah yapmak istedim. Bana ‘babamın maaşını alıyorum, onu keserler’ dedi. Daha sonra beni eve almaz oldu. ‘Seni istemiyorum’ diyerek beni evden kovmaya başladı. Elindeki kesici aletle yüzümden, kafamdan, vücudumdan beni yaraladı. Kaçıp zor kurtuldum. Beni dolandıran bu kadından davacıyım." (AA)
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Anahtar Kelimeler:
adana şiddet

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