Birlikte yaşadığı kadın tarafından silahla başından vuruldu

Ordu’nun Aybastı ilçesinde bir kişi, birlikte yaşadığı kadın tarafından silahla vurularak öldürüldü.

Olay, Aybastı ilçesine bağlı Esenli Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Muzaffer Önkol adlı bir kişi, birlikte yaşadığı Safiye isimli kadın tarafından gece saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle silahla başından vuruldu. 112 acil servis ekiplerince ambulansla Aybastı Devlet Hastanesine kaldırılan Muzaffer Önkol yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay gerçekleştiren Safiye adlı kadın jandarma ekiplerine teslim oldu.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.



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