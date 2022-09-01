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Birlikte yaşadığı kadına kızıp evi yaktı! Ev sahibi isyan etti: Bana kastı neydi?

01.09.2022 11:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da dini nikahla birlikte yaşadığı kız arkadaşının kendisini terk etmesi üzerine kirada oturduğu evi yakan 20 yaşındaki Ömer S. serbest bırakıldı. Ömer S.'den şikayetçi olan ev sahibi Murat Demir zararının karşılanmasını isterken "Emeğimi, birikimimi, çocuklarımın rızkını yaktı. Bana kastı neydi? Karısına kızıp, bunu yapar mı insan? Sen başka insanlara nasıl zarar verirsin?'' diyerek yaşanılanlara isyan etti.

Birlikte yaşadığı kadına kızıp evi yaktı! Ev sahibi isyan etti: Bana kastı neydi?

Olay, 29 Ağustos'ta Koza Mahallesi'nde meydana geldi. 2 aylık hamile Dilan U., iddiaya göre dini nikahla birlikte yaşadığı Ömer S.'yi uyuşturucu kullandığı için terk edip, ailesinin evine döndü. Ömer S., telefonla aradığı Dilan U.'yu ikna edemeyince, kirada oturduğu evi ateşe verdi. Alevler, kısa sürede büyüdü. İhbarla gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü ancak 5 katlı binanın 3 katındaki daire kullanılamaz hale geldi. Polis, kaçan Ömer S.'yi ise kısa sürede yakalayıp, gözaltına aldı. Emniyete götürülüp, adliyeye sevk edilen Ömer S. serbest bırakıldı.

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'BİLEREK EVİMİ YAKTI'

Ömer S.'den şikayetçi olan ev sahibi Murat Demir ise zararının karşılanmasını istedi. Televizyon tamirciliği yapan Demir, ailesi ile birlikte büyük üzüntü yaşadıklarını belirterek, "Emeğimi, birikimimi, çocuklarımın rızkını yaktı. Bana kastı neydi?" dedi.

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'ZARARININ KAYINBABAM ÖDESİN'

Ömer S.'nin kendisini aradığını da anlatan Demir, "Serbest bırakılınca beni arayıp, neden şikayetçi olduğumu sordu. 'Benden şikayetçi olmuşsun, para talep etmişsin. Bak beni serbest bıraktılar. Şimdi git zararının kayınbabam ödesin' dedi. Bilerek evimi yaktı. Karısına kızıp, bunu yapar mı insan? Sen başka insanlara nasıl zarar verirsin? Adaletin yerini bulmasını, bu kişinin en ağır cezayı almasını istiyorum" diye konuştu.

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(DHA)


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