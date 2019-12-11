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Birlikte yaşadığı kadına tüfekle ateş açan şüpheli: Amacım korkutmaktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.12.2019 18:13 | Son Güncelleme

BOLU'da, dini nikahla birlikte yaşadığı, 1 çocuğunun annesi Sevgi Ö.'nün yanına otomobiliyle yaklaşıp, pompalı tüfekle 3 el ateş açan Recai B., adliyeye sevk edildi.

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA) - BOLU'da, dini nikahla birlikte yaşadığı, 1 çocuğunun annesi Sevgi Ö.'nün yanına otomobiliyle yaklaşıp, pompalı tüfekle 3 el ateş açan Recai B., adliyeye sevk edildi. Saldırıdan yara almadan kurtulup, Recai B.'den şikayetçi olan Sevgi Ö. için koruma kararı çıkarıldı. Recai B.'nin, emniyetteki ifadesinde, "Amacım korkutmaktı" dediği öğrenildi.
Olay, dün saat 20.30 sıralarında, Köroğlu Mahallesi Kundakçıoğlu Sokak'ta meydana geldi. Bartın'da oturan ve dini nikahla birlikte yaşadığı Recai B.'den şiddet gördüğünü belirten Sevgi Ö., bir süre önce, çocuğuyla Bolu'daki ailesinin yanına geldi. Sevgi Ö., Recai B.'nin dönmesi için çağrılarına olumsuz yanıt verdi. Bunun üzerine Bolu'ya gelen Recai B., Sevgi Ö.'yü otomobiliyle takip etmeye başladı. Recai B., karanlık sokakta araçla yanına yaklaştığı Sevgi Ö.'nün arkasından pompalı tüfekle 3 el ateş açtı. Saçmalar, Sevgi Ö.'nün birkaç metre arkasındaki ağaca isabet etti. Sevgi Ö., saldırıdan yaralanmadan kurtulurken, Recai B. ise otomobille olay yerinden kaçtı. Saldırıyla ilgili çalışma başlatan polis, kovalamaca sonucu kısa sürede Recai B.'yi yakalayarak, gözaltına aldı. Sevgi Ö., Recai B.'den şikayetçi oldu. Kadın hakkında koruma kararı çıkarılırken, Recai B. için ise Sevgi Ö.'ye yönelik uzaklaştırma kararı verildi.
'ÖLDÜRME YA DA YARALAMA AMACIM YOKTU'
Emniyetteki işlemleri tamamlanan Recai B., güvenlik amacıyla çelik yelek giydirilerek, adliyeye sevk edildi. Recai B.'nin, emniyetteki sorgusunda, "Dini nikahlı eşimle bir süre önce kavga ettik. Eşim Bolu'ya ailesinin yanına gelmişti. Dün de kendisiyle barışmak için yanına gittim. Onu çok seviyorum. Barışmak için konuşmak istedim. Teklifimi kabul etmedi. Beni görmek istemediğini söyledi. Ben de o an sinirle tüfekle 3 el ateş açtım. Amacım korkutmaktı. Yaşadığım üzüntü nedeniyle ne yaptığımı bilmiyordum. Kesinlikle öldürme ya da yaralama gibi bir amacım yoktu. Zaten eşim de herhangi bir yara almadı. Ben kendimi öldürmek istiyorum. Yaşanan olay nedeniyle pişmanım" dediği öğrenildi.

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