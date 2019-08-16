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Birlikte yaşadığı kadını, babasını ve köyün muhtarını öldüren kişi tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.08.2019 09:28 | Son Güncelleme

ISPARTA'nın Yalvaç ilçesinde, dini nikahla birlikte yaşadığı Asiye Aydoğmuş ve babası Orhan Aydoğmuş ile kendisini engellemeye çalışan köy muhtarı Ayşe Adıgüzel'i tabancayla vurarak, öldüren Bayram Duyan, mahkemce tutuklandı Antalya'da oturan Bayram Duyan, 2013 yılında Asiye Aydoğmuş ile dini nikah yaparak birlikte yaşamaya başladı.

Birlikte yaşadığı kadını, babasını ve köyün muhtarını öldüren kişi tutuklandı

Nurettin ARKAN/YALVAÇ (Isparta), (DHA) - ISPARTA'nın Yalvaç ilçesinde, dini nikahla birlikte yaşadığı Asiye Aydoğmuş ve babası Orhan Aydoğmuş ile kendisini engellemeye çalışan köy muhtarı Ayşe Adıgüzel'i tabancayla vurarak, öldüren Bayram Duyan, mahkemce tutuklandı
Antalya'da oturan Bayram Duyan, 2013 yılında Asiye Aydoğmuş ile dini nikah yaparak birlikte yaşamaya başladı. Son zamanlarda geçimsizlik nedeniyle sık sık yaşanan tartışmaların ardından Asiye Aydoğmuş, Yalvaç'a bağlı Çetince köyündeki babaevine yerleşti. Bayram Duyan, tüm ısrarlarına rağmen dönmeyen Asiye Aydoğmuş ile görüşmek için dün öğleden sonra köye geldi.
Köy muhtarı Ayşe Adıgüzel'i bulan Bayram Duyan, eşi ve ailesiyle görüşmek istediğini belirterek, kendisine yardımcı olmasını istedi. Muhtar Ayşe Adıgüzel ile Bayram Duyan, dün saat 17.30 sıralarında, Isparta- Konya yolu üzerinde bulunan ve Aşağıova olarak bilinen arazideki bahçeye çalışmaya giden Asiye Aydoğmuş ve babası Orhan Aydoğmuş'un yanına gitti.
TARTIŞMA ÇIKTI, TABANCAYLA ATEŞ AÇTI
Bayram Duyan ve Asiye Aydoğmuş arasında, iddiaya göre, eve dönme yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ve Orhan Aydoğmuş'un da dahil olmasının ardından öfkelenen Bayram Duyan, yanında bulunan tabancayla Asiye Aydoğmuş ve Orhan Aydoğmuş ile kendisine engel olmaya çalışan muhtar Ayşe Adıgüzel'e ateş açarak olay yerinden kaçtı.
İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri Asiye Aydoğmuş, Orhan Aydoğmuş ve Ayşe Adıgüzel'in cansız bedeniyle karşılaştı. İkilinin cansız bedenleri, yapılan incelemenin ardından morga konulurken, jandarma da kaçan cinayet şüphelisi Bayram Duyan'ın yakalanması için çalışma başlattı. Jandarma ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu Bayram Duyan, Gelendost ilçesine bağlı Bağıllı köyü yakınlarında kaçmaya çalıştığı otomobilde yakalandı.
TUTUKLANDI
Gözaltına alınan Bayram Duyan, ifade işlemleri için Yalvaç Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Bayram Duyan, buradaki işlemlerinin ardından gece saatlerinde çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Öte yandan Asiye Aydoğmuş, babası Orhan Aydoğmuş ve köy muhtarı Ayşe Adıgüzel'in cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından bugün toprağa verilecek.

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Birlikte yaşadığı kadını, babasını ve köyün muhtarını öldüren kişi tutuklandıBirlikte yaşadığı kadını, babasını ve köyün muhtarını öldüren kişi tutuklandıBirlikte yaşadığı kadını, babasını ve köyün muhtarını öldüren kişi tutuklandıBirlikte yaşadığı kadını, babasını ve köyün muhtarını öldüren kişi tutuklandı

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