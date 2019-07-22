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Birlikte yaşadığı kadını bıçakla yaraladığı iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.07.2019 15:51 | Son Güncelleme

Birlikte yaşadığı kadını bıçakla yaraladığı iddiası

Aksaray'da birlikte yaşadığı kadını bıçakla yaraladığı ileri sürülen şüpheli gözaltına alındı.

İddiaya göre, Hamidiye Mahallesi Kalealtı Caddesi'ndeki evde H.A. (28) ile Ş.G. (32) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine H.A, Ş.G'yi vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakla yaraladı.

Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Ş.G'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Gözaltına alınan H.A. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

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Aksaray bıçakla yaralama gözaltı

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