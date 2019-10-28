HABER

Birlikte yaşadığı kadını bıçaklayarak öldürdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.10.2019 20:00 | Son Güncelleme

Birlikte yaşadığı kadını bıçaklayarak öldürdü

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin merkez Talas ilçesinde birlikte yaşadığı kadını bıçaklayarak öldüren kişi gözaltına alındı.

Yenidoğan Mahallesi Deliçay 2. Sokak'taki evde birlikte yaşayan A.A. ile 2 çocuk annesi Çiğdem Tokgöz (40) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.A, Tokgöz'ü bıçaklayarak öldürdü.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yaptıkları incelemede, kadının olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Şüpheli A.A, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Burun estetiğinde çığır açan doktor!Burun estetiğinde çığır açan doktor!
Beylikdüzü'nde silahlı saldırı: 1 yaralıBeylikdüzü'nde silahlı saldırı: 1 yaralı
Bartın’da kamyonlar atıklarını denize boşalttıBartın’da kamyonlar atıklarını denize boşalttı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
cinayet Çiğdem Tokgöz Kayseri

En Çok Okunan Haberler

Otomobilin çarptığı Ayşegül öldü, sürücü şok geçirdi

Otomobilin çarptığı Ayşegül öldü, sürücü şok geçirdi

Bağdadi'yi Türkiye'nin elindeki o isim yakalattı!

Bağdadi'yi Türkiye'nin elindeki o isim yakalattı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 29 Ekim mesajı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 29 Ekim mesajı!

Garanti'den saldırıya ilişkin yeni açıklama

Garanti'den saldırıya ilişkin yeni açıklama

Babası kırmızı kuşak yerine altın kemer taktı

Babası kırmızı kuşak yerine altın kemer taktı

Bağdat’ta sokağa çıkma yasağı ilan edildi!

Bağdat’ta sokağa çıkma yasağı ilan edildi!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İstanbul'da deprem

İstanbul'da deprem

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Rusya duyurdu: Çekilmeye başladılar!

Rusya duyurdu: Çekilmeye başladılar!

Bakan Gül duyurdu: Cumhurbaşkanımız onayladı

Bakan Gül duyurdu: Cumhurbaşkanımız onayladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı ile görüştü

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı ile görüştü

Trump: Bağdadi operasyonunun videolarını yayımlamayı düşünüyoruz

Trump'tan 'Bağdadi' açıklaması

Askeri operasyonlar bu şekilde izleniyor! Bağdadi operasyonunda bu teçhizatlar kullanıldı

Bağdadi operasyonunda kullanıldı! İşte o teçhizatlar

Son dakika! Gri listede aranan terörist etkisiz hale getirildi

Gri listede aranan terörist etkisiz hale getirildi

BM: Türkiye, Rusya ve İran Dışişleri Bakanlarıyla Cenevre'de bir araya gelecek

BM: Türkiye, Rusya ve İran bir araya gelecek

AA, İdlib'de Bağdadi'nin ölü ele geçirildiği operasyonun görgü tanıklarına ulaştı

Bağdadi operasyonunun görgü tanıkları o anları anlattı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.