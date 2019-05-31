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Birlikte yaşadığı kadını boğup ertesi gün polise teslim oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 31.05.2019 17:23 | Son Güncelleme

Kütahya’da birlikte yaşadığı kadını boğduktan bir gün sonra polis merkezine giden zanlı, cinayeti itiraf etti.Termal otelde masörlük yapan Zeki K.

Birlikte yaşadığı kadını boğup ertesi gün polise teslim oldu

Kütahya’da birlikte yaşadığı kadını boğduktan bir gün sonra polis merkezine giden zanlı, cinayeti itiraf etti.
Termal otelde masörlük yapan Zeki K. (49), Şehit Mehmet Kartal Polis Merkezine giderek, dün tartıştığı Fatma Yılmaz’ı (45) birlikte yaşadıkları Maltepe Mahallesi’ndeki evde boğarak öldürdüğünü söyledi. İhbar üzerine adrese giden ekipler, kadının cansız bedeniyle karşılaştı. Ceset, ekiplerin incelemesinin ardından Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morguna götürüldü.
Zeki K. ve Yılmaz’ın başkalarıyla evliliklerinin sürdüğü, Yılmaz’ın boşanma sürecinde olduğu belirtildi.
Katil zanlısının bazen kendi evinde bazen de Yılmaz’la oturdukları evde kaldığı, ilk ifadesinde cinayeti Yılmaz’ı kendisini, eşini ve çocuklarını öldürmekle tehdit ettiği için işlediğini söylediği öğrenildi.

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