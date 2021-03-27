HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Birlikte yaşadığı kadını kurşunlayıp aynı silahla kendini vurdu

Birlikte yaşadığı kadını kurşunlayıp aynı silahla kendini vurdu

27.03.2021 14:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın’da bir şahıs bir süredir birlikte yaşadığı kadını, yaşadığı apartman kapısında kurşun yağdırdı.

Aydın’da bir şahıs bir süredir birlikte yaşadığı kadını, yaşadığı apartman kapısında kurşun yağdırdı. Şahıs aynı silahla kendisini de başından vurarak ölmek istedi. Olayda vurulan kadının da ölmek isteyen erkek arkadaşı da ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
Olay, öğle saatlerinde Adnan Menderes Mahallesi 510 Sokak üzerinde bulunan bir apartmanın önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, daha önce bir evlilik yapıp ayrıldığı belirtilen bir kız çocuğu annesi 32 yaşındaki N.D. isimli kadın, bir süre önce de 25 yaşındaki O.G. ile birlikte yaşamaya başladı. N.D. ile O.G.’nin arası açılınca kadın O.G.’den şikayetçi olup yalnız yaşamaya başladı.
Bugün öğle saatlerinde 09 ADD 377 plakalı aracı ile daha önce birlikte yaşadığı N.D.’nin yaşadığı evin önüne gelen O.G., N.D.’yi apartman giriş kapısı önünde yanında getirdiği ruhsatsız tabanca ile 4 el ateş edip ağır yaraladı. Daha sonra sokağa çıkan O.G. aynı silahı bu defa başına dayayıp tetiğe basıp intihar etti.
Silah sesleri üzerine sokağa çıkan çevre sakinleri 32 yaşındaki N.D. ile 25 yaşındaki O.G.’yi kanlar içinde görünce 112’yi arayarak yardım istedi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırırken polis olayla ilgili inceleme başlattı.
Olayda kalbinden ve vücudunun değişik yerlerinden kurşun yarası olan 32 yaşındaki N.D.’nin de kadını vurduktan sonra ölmek isteyen 25 yaşındaki O.G.’nin de hayati tehlikelerinin devam ettiği bildirildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERYıllardır gelen tacizlere aldırış etmiyor! Bu halini görenler kaçıyorYıllardır gelen tacizlere aldırış etmiyor! Bu halini görenler kaçıyor
Barajlarda alarm! 120 günlük su kaldıBarajlarda alarm! 120 günlük su kaldı
15 yıldır saçlarını kestirmiyor! Gören şaştı kaldı15 yıldır saçlarını kestirmiyor! Gören şaştı kaldı
1/

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Bursa'da heyelan: 7 bina boşaltıldı

Bursa'da heyelan: 7 bina boşaltıldı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

İstanbul'da ticari araçlarda cam filmi yasaklandı

İstanbul'da ticari araçlarda cam filmi yasaklandı

Sokakta mastürbasyon skandalı! Genç kızın ifadesi ortaya çıktı

Sokakta mastürbasyon skandalı! Genç kızın ifadesi ortaya çıktı

Adı Downburst, artık çok sık göreceğiz

Adı Downburst, artık çok sık göreceğiz

Diğer Haberler

40 yaş üstü ne zaman aşılanacak? İşte 40 yaş üstü aşı tarihleri

40 yaş üstü ne zaman aşılanacak?

Yaşadığı dehşeti anlattı! '4 gün boyunca çimen yedim'

Yaşadığı dehşeti anlattı! '4 gün boyunca çimen yedim'

Öldürülen 5 aylık hamile Sezen'in babasından flaş iddia: Tecavüze uğradı

Hamileyken öldürülen Sezen'le ilgili iğrenç 'tecavüz' iddiası

5 aylık hamile olan dini nikahlı eşini vahşice öldürmüştü! Kan donduran olayda yeni gelişme

Kan donduran vahşette flaş gelişme

Van'ın ikinci balık türü tescillendi: Van Gölü küçük mercan balığı

2018'de keşfedilmişti! Van'ın ikinci balık türü tescillendi

Barajlarda Ankara'ya 120 gün yetecek su bulunuyor

Barajlarda alarm! 120 günlük su kaldı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.