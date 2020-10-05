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Birlikte yaşadığı kadını öldüren zanlı adliyeye sevk edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.10.2020 10:08 | Son Güncelleme

Adana’da birlikte yaşadığı ve bir kızının annesi olan kadını tabanca ile vurarak öldürdüğü öne sürülen zanlı adliyeye sevk edildi.Edinilen bilgiye göre, dün sabah Çukurova ilçesine bağlı Belediyeevleri Mahallesi’nde meydana gelen olayda, iddiaya göre, Hülya Güllüce (39) birlikte yaşadığı Abdullah K.

Adana’da birlikte yaşadığı ve bir kızının annesi olan kadını tabanca ile vurarak öldürdüğü öne sürülen zanlı adliyeye sevk edildi.
Edinilen bilgiye göre, dün sabah Çukurova ilçesine bağlı Belediyeevleri Mahallesi’nde meydana gelen olayda, iddiaya göre, Hülya Güllüce (39) birlikte yaşadığı Abdullah K. (60) tarafından tabanca ile öldürüldü. Zanlı, polis tarafından yakalanırken, genç kadının cenazesi otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.
Zanlı ilk ifadesinde, “Sabah Hülya’nın telefonuna baktığımda ‘günaydın aşkım’ mesajı vardı bunu görünce aramızda kavga çıktı vurdum” dediği öğrenildi.
Zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı basın mensuplarının sorularını yanıtsız bıraktı.

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