HABER

Birlikte yaşadığı kadını öldüren zanlı: Bıçakladığımı hatırlamıyorum

YAŞAM HABERLERİ  | 06.08.2019 14:44 | Son Güncelleme

ESKİŞEHİR’de birlikte yaşadığı Ülviye İnce’yi (52), aralarında çıkan tartışmada defalarca bıçaklayarak öldüren ardından da aynı bıçakla intihara kalkışan Tacettin Yağız(42), tedavisinin ardından gözaltına alındı.

Birlikte yaşadığı kadını öldüren zanlı: Bıçakladığımı hatırlamıyorum

Engin ÖZMEN-Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR,(DHA)- ESKİŞEHİR’de birlikte yaşadığı Ülviye İnce’yi (52), aralarında çıkan tartışmada defalarca bıçaklayarak öldüren ardından da aynı bıçakla intihara kalkışan Tacettin Yağız(42), tedavisinin ardından gözaltına alındı. İlk ifadesinde olay anını hatırlamadığını söyleyen Yağız, “Bana karşı sürekli aşağılayıcı konuşup, bunaltıyordu" dedi.
Tepebaşı ilçesine bağlı Şirintepe Mahallesi Seyman Sokak üzerindeki apartmanın birinci katında dün meydana gelene olayda, işsiz olan Tacettin Yağız'a 4 yıldır birlikte yaşadığı Ülviye İnce, iş bulmasını söyledi. Bunun üzerine çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Darbedilen kadın, çığlık atarak, "Beni kurtarın" diye bağırdı. Sesi duyan komşular polise haber verirken, Yağız, İnce'yi, defalarca bıçaklayarak öldürdü. Ardından da aynı bıçağı kendi vücuduna saplayarak, intihara kalkıştı. Kapısı kilitli olduğu için polisin çilingir yardımıyla girdiği evde kadının cansız bedeni bulundu. Yaralı halde olan Tacettin Tağız ise Yunus Emre Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Tedavisi tamamlanan Yağız, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince gözaltına alındı.
İlk ifadesinde olay anını hatırlamadığını öne süren Yağız, 10 yaş büyük olan Ülviye İnce’nin kendisini sürekli aşağılayıcı sözlerle bunalttığını iddia etti. Yağız, “Bana karşı sürekli aşağılayıcı konuşup, bunaltıyordu. Olay gecesi parka gitmiştik, orada da tartıştık. Daha önce iş kazası geçirdiğim için çalışmıyordum. Bana sürekli iyileşemeyeceğimi söyleyerek, laf ediyordu. Olay sabahı marketten su alıp geldim, uyanmıştı. Kahvaltı için mi uyandığını sorduğumda beni tersledi. Sonra ben sigara içmek için balkona çıktım. Bıçağı aldığımı ve bıçakladığım kısımları hatırlamıyorum” dedi.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Ayrıca Tacettin Yağız’ın bir süredir kullandığı depresyon haplarından çok sayıda aldığı tespit edildi. Hastanede midesi yıkanan Yağız, emniyetteki işlemlerinin ardından elleri önden kelepçeli olarak adliyeye sevk edildi. Soruşturma sürüyor.

FOTOĞRAFLI

Birlikte yaşadığı kadını öldüren zanlı: Bıçakladığımı hatırlamıyorumBirlikte yaşadığı kadını öldüren zanlı: Bıçakladığımı hatırlamıyorumBirlikte yaşadığı kadını öldüren zanlı: Bıçakladığımı hatırlamıyorumBirlikte yaşadığı kadını öldüren zanlı: Bıçakladığımı hatırlamıyorum

Doğayla iç içe zaman geçirmek isteyenler burası tam size göre Doğayla iç içe zaman geçirmek isteyenler burası tam size göre
Polisten kaçan şüphelilerin otomobilinden 12,5 kilo uyuşturucu çıktıPolisten kaçan şüphelilerin otomobilinden 12,5 kilo uyuşturucu çıktı
Suçüstü yakalanan hırsızlık şüphelisi kız kardeşler adliyedeSuçüstü yakalanan hırsızlık şüphelisi kız kardeşler adliyede
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Jennifer Lopez'den Antalya paylaşımı

Jennifer Lopez'den Antalya paylaşımı

Gözaltı kararları var! Çoğu görevde...

Gözaltı kararları var! Çoğu görevde...

2000 aile etkilenecek! Bakanlık düğmeye bastı

2000 aile etkilenecek! Bakanlık düğmeye bastı

Kızı sosyal medyada gündem oldu

Kızı sosyal medyada gündem oldu

Şişli'de dehşet anları! Defalarca bıçakladı

Şişli'de dehşet anları! Defalarca bıçakladı

'Kapıyı neden açık bırakıyorsun?' sözüne sinirlenip dehşet saçtı

'Kapıyı neden açık bırakıyorsun?' sözüne sinirlenip dehşet saçtı

İlginizi Çekebilir

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

Erkek arkadaşına art arda tokat attı

Erkek arkadaşına art arda tokat attı

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Antalya! Fırtına uçurdu, skandal ortaya çıktı

Yer: Antalya! Fırtına uçurdu, skandal ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Taksim Camii alemiyle hilal buluştu, vatandaşlar telefona sarıldı

Yer: Taksim! Gören telefona sarıldı

Birbirlerine muşta ve bıçaklarla saldırdılar: Ölü ve yaralılar var!

Birbirlerine muşta ve bıçaklarla saldırdılar!

Birlikte yaşadığı kadını öldürüp, aynı bıçakla intihara kalkıştı

Birlikte yaşadığı kadını öldürüp intihara kalkıştı

Uyuşturucu sattığı iddiasıyla arkadaşını yaraladı, üzerinden bonzai çıktı

Samsun'da akılalmaz olay

Bayram için ülkelerine giden Suriyelilerin sayısı 26 bini buldu

9 Ağustos'a kadar sürecek! Sayıları 26 bini buldu

Bursa'da korkunç kaza! Lüks otomobilin tavanı kamyonda kaldı! 1 ölü, 2 yaralı

Bursa'da korkunç kaza! 1 ölü, 2 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.