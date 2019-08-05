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Birlikte yaşadığı kadını öldürüp, aynı bıçakla intihara kalkıştı

YAŞAM HABERLERİ  | 05.08.2019 12:58 | Son Güncelleme

ESKİŞEHİR’de kamyon şoförü Tacettin Y.

Engin ÖZMEN- Oğuzhan DEMİR/ ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR’de kamyon şoförü Tacettin Y. (42), bir süredir birlikte yaşadığı Ülviye İnce'yi (52) aralarında çıkan tartışma sonrası bıçaklayarak öldürdü. Kendisini de bıçakla ağır yaralayan Tacettin Y., ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Olay, Tepebaşı ilçesine bağlı Şirintepe Mahallesi Seyman Sokak üzerindeki bir apartmanın birinci katında meydana geldi. Birlikte yaşayan Tacettin Y. ve Ülviye İnce arasında tartışma çıktı. Ülviye İnce, kamyon şoförlüğü yapan ancak bir süredir işsiz olan Tacettin Y.'den iş bulmasını istedi. Çıkan tartışmada Tacettin Y., mutfaktan aldığı bıçakla Ülviye İnce’yi birçok kez bıçakladı. Ardından da aynı bıçakla kendisini göğsünden yaraladı. Komşuların ihbarıyla gelen polis ekipleri, evde Ülviye İnce’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Tacettin Y. ise ağır yaralı olarak bulundu. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Tacettin Y. ambulansla Yunus Emre Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Savcılık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından Ülviye İnce'nin cesedi otopsi için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerinin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

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