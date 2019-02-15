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Birlikte yaşadığı kadını rehin aldı, bir polisi şehit etti (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.02.2019 10:00 | Son Güncelleme

ŞÜPHELİ HAKKINDA UZAKLAŞTIRMA KARARI VAR Uşak'ın Banaz ilçesinde bugün saat 06.00 sıralarında, daha önce birlikte yaşadığı kadını rehin alıp, olaya müdahale eden polis memurunu şehit eden, kendisi de vurularak etkisiz hale getirilen şüpheli hakkında uzaklaştırma kararı olduğu ortaya çıktı.  Polis ekiplerinin gelen ihbar üzerine adrese gittiği, rehin alınan kadının kızının polise kapıyı açtığı bildirildi.

ŞÜPHELİ HAKKINDA UZAKLAŞTIRMA KARARI VAR

Uşak'ın Banaz ilçesinde bugün saat 06.00 sıralarında, daha önce birlikte yaşadığı kadını rehin alıp, olaya müdahale eden polis memurunu şehit eden, kendisi de vurularak etkisiz hale getirilen şüpheli hakkında uzaklaştırma kararı olduğu ortaya çıktı.
Polis ekiplerinin gelen ihbar üzerine adrese gittiği, rehin alınan kadının kızının polise kapıyı açtığı bildirildi. İçeri giren polis memuru olaya müdahale edince, kadının başına tabanca dayayan şüpheli tarafından göğüs boşluğundan vurularak şehit edildi. Bunun üzerine eve giren diğer polisler, şüpheliyi vurarak etkisiz hale getirdi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Haber: Ramazan ÇETİN/UŞAK, (DHA)

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