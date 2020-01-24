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Birlikte yaşadığı kadını tüfekle öldürdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.01.2020 01:04 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilesinde evli olan Nuri E.

Fatih DALDAL/BAYRAMİÇ (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilesinde evli olan Nuri E. (32), imam nikahlı ikinci eşi Şerife Beceren'i (26) av tüfeğiyle vurarak öldürdü. Gözaltına alınan Eroğlu, ilk ifadesinde, sabah ava gitmek için tüfeğini kontrol ederken kazayla ateş aldığını ileri sürdü.
Olay, saat 21.00 sıralarında ilçeye bağlı Tepecik Mahallesi'ndeki Tepecik Sokak'ta meydana geldi. Akpınar köyünde oturan evli ve 2 çocuk babası Nuri E., iddiaya göre imam nikahlı ikinci eşi Şerife Beceren'in ilçe merkezindeki evine geldi. Nuri E.'nin av tüfeği ile vurduğu Şerife Beceren, komşuların silah sesini duyarak ihbarda bulunması üzerine eve sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Bayramiç Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Şerife Beceren, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.
Anne ve babası ile birlikte hastaneye gelen Nuri E. ise gözyaşları içinde feryat etti ve baygınlık geçirdi. Doktorların müdahalesi ile kendine gelen Nuri E., polis tarafından gözaltına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Nuri E., ilk ifadesinde, sabah ava gideceğini ve bu nedenle tüfeğini kontrol ederken kazayla ateş aldığını ileri sürdü.
Çanakkale Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Olay Yeri İnceleme ekipleri evde araştırma yaptı. Ölen Şerife Beceren'in cenazesi otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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