HABER

Birlikte yaşadığı kadını ve oğlunu öldürüp, intihara kalkıştı (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 19.05.2019 16:25 | Son Güncelleme

KIZININ YAŞADIKLARINI, ANNESİ ANLATTI İzmir'in Ödemiş ilçesinde, Okan Karakaş'ın (28) cinnet getirip, birlikte yaşadığı Gizem Tabak (24) ile oğlu Kaan Kundakçı'yı (2) av tüfeğiyle öldürüp, intihar girişiminde bulunmasının ayrıntıları ortaya çıktı.

Birlikte yaşadığı kadını ve oğlunu öldürüp, intihara kalkıştı (2)

KIZININ YAŞADIKLARINI, ANNESİ ANLATTI
İzmir'in Ödemiş ilçesinde, Okan Karakaş'ın (28) cinnet getirip, birlikte yaşadığı Gizem Tabak (24) ile oğlu Kaan Kundakçı'yı (2) av tüfeğiyle öldürüp, intihar girişiminde bulunmasının ayrıntıları ortaya çıktı. Gizem Tabak'ın, yaklaşık 3 yıl önce, Selçuk'ta evli olduğu sırada 2 çocuğun babasını terk edip, Okan Karakaş ile birlikte yaşamaya başladığı öğrenildi. Tabak'ın, bu birlikteliğinden dünyaya gelen oğlu Kaan'ın soyadının ise hamilelik aşamasında boşanma davası devam ettiği için ilk eşininkiyle aynı olduğu öğrenildi. Yakınları, Gizem Tabak'ın, Kaan'ın dünyaya gelmesinden sonra ilk eşinden boşandığını söyledi.
Cinayet sonrası İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderilen Gizem Tabak ile Kaan Kundakçı'ya otopsi yapıldı. Burada kızının ve torununun cenazelerini teslim alan Nihan Demirkıran, Gizem Tabak'ın ilk eşini terk ettiğini belirtip, şunları söyledi:
"Kızım, bu adamı sevdi, onun yanına gitti; ancak onda her türlü kirli yaşam vardı. Alkol alıyordu, uyuşturucu kullanıyordu. Kızım ondan kurtulmaya çok çalıştı. Hatta savcılığa bile suç duyurusunda bulundu; ancak her seferinde onun oğlunu aldı ve onunla tehdit ettiği için kızım yapamadı, geri döndü. Sonunda hem kızımın hem de oğlunun canını aldı. Herkesten, tüm sorumlulardan şikayetçiyim."
Öte yandan birlikte yaşadığı kadını ve oğlunu öldürüp, yaşamına son vermek isteyen Kaan Kundakçı'nın hastanedeki tedavisine devam edildiği, sağlık durumunun ciddi olduğu belirtildi. Gizem Tabak ile oğlu Kaan Kundakçı'nın, yarın öğle vakti Torbalı'da toprağa verileceği öğrenildi.

FOTOĞRAFLI

Birlikte yaşadığı kadını ve oğlunu öldürüp, intihara kalkıştı (2)Birlikte yaşadığı kadını ve oğlunu öldürüp, intihara kalkıştı (2)Birlikte yaşadığı kadını ve oğlunu öldürüp, intihara kalkıştı (2)Birlikte yaşadığı kadını ve oğlunu öldürüp, intihara kalkıştı (2)

PARTNER Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti
Kanosu devrilen üniversiteliler Porsuk Çayı'na düştüKanosu devrilen üniversiteliler Porsuk Çayı'na düştü
Doktor, avukat eşini 14 el ateş ederek öldürdüDoktor, avukat eşini 14 el ateş ederek öldürdü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemeğinde iki ünlü isim!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemeğinde iki ünlü isim!

Başakşehir'den şampiyonluk mesajı

Başakşehir'den şampiyonluk mesajı

İBB’den Sayıştay raporu açıklaması

İBB’den Sayıştay raporu açıklaması

Almanya'da Türk kökenli parti liderine tehdit mektubu

Almanya'da Türk kökenli parti liderine tehdit mektubu

Kayıp Nurcan Sade'den kahreden haber

Kayıp Nurcan Sade'den kahreden haber

Sokakta oynayan çocukları izleyerek mastürbasyon yaptı

Sokakta oynayan çocukları izleyerek mastürbasyon yaptı

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

'Şehir suyunda lejyoner bakteri' paylaşımları hakkında açıklama

'Şehir suyunda lejyoner bakteri' paylaşımları hakkında açıklama

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Ay, İkizler burcuna giriyor

Ay, İkizler burcuna giriyor

Hayatları karardı! 570 bin TL'lik dava

Hayatları karardı! 570 bin TL'lik dava

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Van'da 'gökyüzündeki gözler' düşmana korku salıyor

3 bin 100 rakımlı tepedeki 'göz'

Tüm yurtta 19 Mayıs kutlamaları

Tüm yurtta 19 Mayıs kutlamaları

Adım adım 19 Mayıs

Adım adım 19 Mayıs

Kayıp zihinsel engellinin kazağı, ağaca asılı bulundu

Kayıp zihinsel engellinin kazağı, ağaca asılı bulundu

İstanbul'da akılalmaz olay! Üst üste geldi, ortalık karıştı

İstanbul'da akılalmaz olay! Üst üste geldi, ortalık karıştı

Siyanür vahşetinde korkunç ifade! "1,2,3 fondip" diyerek içirmiş

Siyanür vahşetinde korkunç ifade! "1,2,3 fondip" diyerek içirmiş

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.