Birlikte yaşadığı kadını ve oğlunu öldürüp, intihara kalkıştı (2)

KIZININ YAŞADIKLARINI, ANNESİ ANLATTI

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, Okan Karakaş'ın (28) cinnet getirip, birlikte yaşadığı Gizem Tabak (24) ile oğlu Kaan Kundakçı'yı (2) av tüfeğiyle öldürüp, intihar girişiminde bulunmasının ayrıntıları ortaya çıktı. Gizem Tabak'ın, yaklaşık 3 yıl önce, Selçuk'ta evli olduğu sırada 2 çocuğun babasını terk edip, Okan Karakaş ile birlikte yaşamaya başladığı öğrenildi. Tabak'ın, bu birlikteliğinden dünyaya gelen oğlu Kaan'ın soyadının ise hamilelik aşamasında boşanma davası devam ettiği için ilk eşininkiyle aynı olduğu öğrenildi. Yakınları, Gizem Tabak'ın, Kaan'ın dünyaya gelmesinden sonra ilk eşinden boşandığını söyledi.

Cinayet sonrası İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderilen Gizem Tabak ile Kaan Kundakçı'ya otopsi yapıldı. Burada kızının ve torununun cenazelerini teslim alan Nihan Demirkıran, Gizem Tabak'ın ilk eşini terk ettiğini belirtip, şunları söyledi:

"Kızım, bu adamı sevdi, onun yanına gitti; ancak onda her türlü kirli yaşam vardı. Alkol alıyordu, uyuşturucu kullanıyordu. Kızım ondan kurtulmaya çok çalıştı. Hatta savcılığa bile suç duyurusunda bulundu; ancak her seferinde onun oğlunu aldı ve onunla tehdit ettiği için kızım yapamadı, geri döndü. Sonunda hem kızımın hem de oğlunun canını aldı. Herkesten, tüm sorumlulardan şikayetçiyim."

Öte yandan birlikte yaşadığı kadını ve oğlunu öldürüp, yaşamına son vermek isteyen Kaan Kundakçı'nın hastanedeki tedavisine devam edildiği, sağlık durumunun ciddi olduğu belirtildi. Gizem Tabak ile oğlu Kaan Kundakçı'nın, yarın öğle vakti Torbalı'da toprağa verileceği öğrenildi.