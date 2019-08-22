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Birlikte yaşadığı kadını,demir çubukla bayıltana kadar dövdü

YAŞAM HABERLERİ  | 22.08.2019 10:57 | Son Güncelleme

ANTALYA'da, 2 çocuk babası Ali Y.

Birlikte yaşadığı kadını,demir çubukla bayıltana kadar dövdü

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA,(DHA)- ANTALYA'da, 2 çocuk babası Ali Y. (30), birlikte yaşadığı Serpil Ü.'yü yüzmek için gittikleri deniz kenarında, demir çubukla bayıltana kadar dövdü. Gözaltına alınan Ali Y., "Başıma demir çubukla vurdu. Çok sinirlendim ben de dövdüm" dedi.
Olay, sabah saatlerinde Konyaaltı ilçesi Antalya Yaşam Sahil Parkı'ndaki Yelken Kulübü önünde meydana geldi. İddiaya göre Ali Y., 2 çocuğu ve birlikte yaşadığı Serpil Ü. ile yüzmek için Konyaaltı Sahili'ne geldi. Ali Y. ve Serpil Ü. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Serpil Ü., eline geçirdiği demir çubuğu Ali Y.'nin başına vurdu.Yaralanan Ali Y. de aynı demir çubukla Serpil Ü.'ye saldırdı.
BAYILTANA KADAR DÖVDÜ
Ali Y., çocuklarının ve sahildekilerin gözleri önünde, demir çubuğu dakikalarca Serpil Ü.'ye vurdu. Serpil Ü., aldığı darbelerin etkisiyle bayılırken, Ali Y. çocuklarını alıp, olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Serpil Ü., ilk müdahaleden sonra Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülerek, tedaviye alındı.
Görgü tanıklarının bilgisine başvuran polis, Ali Y.'yi kısa sürede yakaladı.
Sağlık kontrolünden sonra polis merkezine götürülen Ali Y., "Başıma demir çubukla vurdu. Çok sinirlendim ben de dövdüm" dedi.

FOTOĞRAFLI

Birlikte yaşadığı kadını,demir çubukla bayıltana kadar dövdüBirlikte yaşadığı kadını,demir çubukla bayıltana kadar dövdüBirlikte yaşadığı kadını,demir çubukla bayıltana kadar dövdüBirlikte yaşadığı kadını,demir çubukla bayıltana kadar dövdü

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