Birlikte yaşadığı kişi tarafından bıçaklanan kadın ağır yaralandı

Yozgat'ta imam nikahıyla yaşadığı kişi tarafından bıçaklanan ve ağır yaralanan kadın, tedavi altına alındı.

İddiaya göre, Çadırardıç köyünde Durmuş E. (37) ile 2 yıldır imam nikahıyla yaşadığı Yasemin T. (42) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Durmuş E, Yasemin T'yi bıçaklayarak kaçtı.

Ağır yaralanan Yasemin T, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Servis ekipleri tarafından Yozgat Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Jandarma zanlıyı yaklaşık 4 saatlik aramanın ardından yakaladı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Durmuş E, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

