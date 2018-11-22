Birlikte yaşadıkları evde ölü bulundular

Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)- TOKAT'ın Zile ilçesinde işçi emeklisi Hasan Hüyük (66) ve Hatice Korkmaz (72), birlikte yaşadıkları evde ölü bulundu. Polisin yaptığı incelemede, Hüyük ve Korkmaz'ın kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce boğulduğu belirlendi.

Zile ilçesi Şeyhali Mahallesi'ndeki müstakil evde yaklaşık bir aydır birlikte yaşayan Hasan Hüyük ve Hatice Korkmaz'dan haber alamayan komşuları, önceki gün durumu polise bildirdi. Çilingir yardımıyla eve giren polis ekibi, Hüyük ve Korkmaz'ın cansız bedenleriyle karşılaştı. Polisin ilk incelemesinde, Hasan Hüyük ve Hatice Korkmaz'ın vücutlarında herhangi bir silah veya kesici alet izine rastlanmadı. Hüyük ve Korkmaz'ın cansız bedenleri, otopsi için Tokat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Burada yapılan otopside ise Hüyük ve Korkmaz'ın boğulduğu belirlendi.

Otopsinin ardından ailesine teslim edilen Hasan Hüyük'ün cenazesi, bugün öğle namazının ardından Zile'de toprağa verildi. Hatice Korkmaz'ın cenazesi ise toprağa verilmek üzere Ankara'ya gönderildi.

Hasan Hüyük'ün önceki evliliğinden 3, Hatice Korkmaz'ın ise 6 çocuk sahibi olduğu öğrenildi. Polis, olayı cinayet kapsamında değerlendirerek, soruşturma başlattı.

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