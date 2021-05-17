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Birlikte yaşama kararı alan Afra Saraçoğlu- Mert Yazıcıoğlu çifti şehri terk ediyor!

17.05.2021 12:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaklaşık 2 yıldır mutlu bir ilişki yaşayan Afra Saraçoğlu- Mert Yazıcıoğlu aldıkları radikal karar ile herkesi şaşırttı. Çift beraber yaşama kararı alırken şehir hayatını terk ederek köye yerleşmesi ile gündem oldu.

Ünlü çiftin aldıkları radikal bir karar ile şehri terk ederek, köy yerleşecekleri öne sürüldü. İşte haberin detayları...

Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu çiftinden radikal karar: Şehri terk ediyorlar!

Bir süredir ilişki yaşayan Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu çifti aldıkları flaş karar ile şehri terk ederek, Uskumruköy'e yerleşecekleri öne sürüldü.

Birlikte yaşamaya başlayacaklar

Birlikte yaşamaya başlayacaklar
Ayrı Ayrı yaşayan genç çiftin evlerini kapatarak beraber yaşamaya başlama kararı aldıkları ve yaşamak için İstanbul’dan uzak bir yer tercih ettikleri iddia edildi.

Şehri terk etme kararı aldılar

Şehri terk etme kararı aldılar
Genç oyuncu çiftin şehirden uzaklaşma ve köy hayatını tercih etme sebeplerinin en başında ise aşkları yatıyor.

Birbirlerini daha fazla zaman ayırmak istiyorlar

Birbirlerini daha fazla zaman ayırmak istiyorlar
Ünlü çiftin, birbirlerine daha fazla zaman ayırmak istedikleri için birlikte yaşamaya başladıkları ve şehir kalabalığından, kaosundan uzak durmak istedikleri söylendi.

Uskumruköy'ü tercih ettiler

Uskumruköy'ü tercih ettiler
Öte yandan çiftin doğayla iç içe bir olabilmek için Uskumruköy’e taşınarak buranın yeni sakinlerinden olacağı ortaya çıktı.
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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Afra Saraçoğlu Mert Yazıcıoğlu
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