Birlikte yaşama kararı alan Afra Saraçoğlu- Mert Yazıcıoğlu çifti şehri terk ediyor!

Ünlü çiftin aldıkları radikal bir karar ile şehri terk ederek, köy yerleşecekleri öne sürüldü. İşte haberin detayları...

Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu çiftinden radikal karar: Şehri terk ediyorlar!

Bir süredir ilişki yaşayan Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu çifti aldıkları flaş karar ile şehri terk ederek, Uskumruköy'e yerleşecekleri öne sürüldü.

Birlikte yaşamaya başlayacaklar Ayrı Ayrı yaşayan genç çiftin evlerini kapatarak beraber yaşamaya başlama kararı aldıkları ve yaşamak için İstanbul’dan uzak bir yer tercih ettikleri iddia edildi.

Şehri terk etme kararı aldılar Genç oyuncu çiftin şehirden uzaklaşma ve köy hayatını tercih etme sebeplerinin en başında ise aşkları yatıyor.

Birbirlerini daha fazla zaman ayırmak istiyorlar Ünlü çiftin, birbirlerine daha fazla zaman ayırmak istedikleri için birlikte yaşamaya başladıkları ve şehir kalabalığından, kaosundan uzak durmak istedikleri söylendi.