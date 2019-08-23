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"Birlikte yaşamak ve birlikte mücadele etmek zorundayız"

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.08.2019 23:03 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: - "Eğer halkın iradesi topluma yansıyacaksa ve bunun adı demokrasiyse biz seçimle gelen kişilerin görevlerinden alınmalarını asla kabul etmiyoruz ve doğru bulmuyoruz"

BALIKESİR (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Eğer halkın iradesi topluma yansıyacaksa ve bunun adı demokrasiyse biz seçimle gelen kişilerin görevlerinden alınmalarını asla kabul etmiyoruz ve doğru bulmuyoruz." dedi

3. Edremit Kitap Fuarı'na katılan Kılıçdaroğlu, burada yaptığı konuşmada, klasik demokrasiden artık katılımcı demokrasiye geçildiğini söyledi.

"Dünya demokratik standartlarını büyütürken biz geriye doğru gidişin süreci içindeyiz" diyen Kılıçdaroğlu, "Biz bunun kavgasını veriyoruz, bizim kavgamız, adalet, hak ve hukuk kavgasıdır. Bizim kavgamız, milletin idaresiyle gelmiş kişilerin hangi partiden, görüşten olursa olsun milletin iradesine darbe vurarak görevden alınmalarını doğru bulmadığımızı ifade etme kavgasıdır." diye konuştu.

Milli iradenin bireysel olarak herkesin özgürce kullandığı bir irade olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Eğer halkın iradesi topluma yansıyacaksa ve bunun adı demokrasiyse biz seçimle gelen kişilerin görevlerinden alınmalarını asla kabul etmiyoruz ve doğru bulmuyoruz. Bizim yaptığımız mücadelenin sağı solu, kimliği, inanç kavramı yoktur. Bu mücadele bir hak mücadelesidir. Mücadelemizin inancı, demokrasiyi bu ülkeye yeniden getirme sevdasıdır. Biz bu sevdayı yeniden yaşamak zorundayız. Birlikte yaşamak ve birlikte mücadele etmek zorundayız. Hangi kimlikten, inançtan olursanız olun. Bu ülkede huzur içinde yaşamak istiyorsak demokrasiyi getirmek için önümüzdeki bütün engelleri kaldırmak zorundayız. Birileri istedi diye onların isteklerini yerine getirmek gibi bir düşüncemiz yok. Eğer bir çocuk yatağa aç giriyorsa bu, hepimizin ortak sorunudur. Biz bu o ortak sorunu çözmek için mücadele edeceğiz. Sizden onun için destek ve yardım istiyoruz."

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Balıkesir CHP Kemal Kılıçdaroğlu

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