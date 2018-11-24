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Birlikte yaşayan çifti, kadının oğlu ve arkadaşı boğarak öldürmüş

YAŞAM HABERLERİ  | 24.11.2018 12:14 | Son Güncelleme

TOKAT'ın Zile ilçesinde evde boğularak öldürülen işçi emeklisi Hasan Hüyük (66) ile birlikte yaşadığı Hatice Korkmaz'ın (72) cinayet şüphelileri, kadının oğlu M.K.

Birlikte yaşayan çifti, kadının oğlu ve arkadaşı boğarak öldürmüş

Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)- TOKAT'ın Zile ilçesinde evde boğularak öldürülen işçi emeklisi Hasan Hüyük (66) ile birlikte yaşadığı Hatice Korkmaz'ın (72) cinayet şüphelileri, kadının oğlu M.K. ile arkadaşı O.K. (36) çıktı. Gözaltına alınan şüphelilerden O.K. tutuklandı. O.K. ifadesinde Hüyük'ü M.K.'nın öldürdüğünü, Korkmaz'ı ise 'Benim annem olduğu için ben öldüremem, sen öldür' deyince kendisinin boğduğunu söyledi.

Olay, 20 Kasım'da Zile ilçesi Şeyhali Mahallesi'nde bir müstakil evde meydana geldi. Yaklaşık bir aydır birlikte yaşayan Hasan Hüyük ve Hatice Korkmaz'dan haber alamayan komşuları, polise haber verdi. Gelen polis ekipleri, çilingir yardımıyla girdikleri evde Hüyük ve Korkmaz'ın cesetleriyle karşılaştı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Hasan Hüyük ve Hatice Korkmaz'ın cesetleri, otopsi için Tokat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Burada yapılan otopside Hüyük ve Korkmaz'ın boğulduğu belirlendi. Otopsinin ardından ailesine teslim edilen Hasan Hüyük'ün cenazesi önceki gün Zile'de, Hatice Korkmaz'ın cenazesi ise Ankara'da toprağa verildi.
'OĞLUYLA BİRLİKTE ÖLDÜRDÜK'
Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatan polis ekipleri, çiftin yaşadığı evden en son O.K.'nın çıktığı belirlendi. Bunun üzerine polis, Niğde'deki evinde olduğu belirlenen O.K.'yı gözaltına aldı. Çifti iple boğarak öldürdüğü belirlenen O.K.'nın evden de 4 altın bilezik, 2 küpe ve alyans yüzükleri aldığı saptandı. Bilezikleri Niğde'de bir kuyumcuya sattığı tespit edilen şüphelinin üstünde yapılan aramada ise çifte ait alyans yüzük ve 2 küpe bulundu.
O.K. emniyetteki ifadesinde cinayeti Hatice Korkmaz'ın öz oğlu M.K. ile birlikte işlediklerini söyledi. M.K.'nın Hasan Hüyük'ü iple boğduğunu, Hatice Korkmaz'ı ise dövdüğünü ifade etti. M.K.'nın kendisine, 'Benim annem olduğu için ben öldüremem, sen öldür' demesi üzerine Hatice Korkmaz'ı kendisinin boğarak öldürdüğünü itiraf etti.
Emniyetteki işlemlerinin ardından dün gece adliyeye sevk edilen O.K., çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı. O.K.'nın ifadesi üzerine Hatice Korkmaz'ın oğlu M.K. da Ankara'da gözaltına alındı. Şüphelinin Tokat'a getirileceği belirtildi.

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