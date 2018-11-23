HABER

Birlikte yaşayan çiftin boğularak öldürülmesiyle ilgili 1 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 23.11.2018 20:23 | Son Güncelleme

TOKAT'ın Zile ilçesinde işçi emeklisi Hasan Hüyük (66) ve Hatice Korkmaz (72), birlikte yaşadıkları evde boğularak öldürülmesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında O.K.

Birlikte yaşayan çiftin boğularak öldürülmesiyle ilgili 1 gözaltı

Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)- TOKAT'ın Zile ilçesinde işçi emeklisi Hasan Hüyük (66) ve Hatice Korkmaz (72), birlikte yaşadıkları evde boğularak öldürülmesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında O.K. (36), gözaltına alındı. Hatice Korkmaz'ın, O.K.'yı birlikte yaşadığı Hasan Hüyük'e oğlu olarak tanıttığı öğrenildi.
Olay, geçen 20 Kasım'da Zile ilçesinde meydana geldi. İlçede Şeyhali Mahallesi'ndeki müstakil evde yaklaşık bir aydır birlikte yaşayan Hasan Hüyük ve Hatice Korkmaz'dan haber alamayan komşuları, durumu polise bildirdi. Çilingir yardımıyla eve giren polis ekibi, Hüyük ve Korkmaz'ın cansız bedenleriyle karşılaştı. Polisin ilk incelemesinde, Hasan Hüyük ve Hatice Korkmaz'ın vücutlarında herhangi bir silah veya kesici alet izine rastlanmadı. Hüyük ve Korkmaz'ın cansız bedenleri, otopsi için Tokat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Burada yapılan otopside ise Hüyük ve Korkmaz'ın boğulduğu belirlendi.
Otopsinin ardından ailesine teslim edilen Hasan Hüyük'ün cenazesi, dün öğle namazının ardından Zile'de, Hatice Korkmaz'ın cenazesi ise Ankara'da toprağa verildi.
Olaydan sonra geniş çaplı soruşturma başlatan polis ekipleri, çiftin yaşadığı evden en son O.K.'nın çıktığı belirlendi. Bunun üzerine polis, cinayetle ilgili olarak O.K.'yı Niğde'deki evinde gözaltına aldı. Olayda hayatını kaybeden Hatice Korkmaz'ın O.K.'yı birlikte yaşadığı Hasan Hüyük'e oğlu olarak tanıttığı ortaya çıktı. Soruşturma sürüyor.

FOTOĞRAFLI

10 bin yıllık Türk kabilesi: Dukhalar...10 bin yıllık Türk kabilesi: Dukhalar...
Seyir halindeki yolcu minibüsünün önüne direksiyon kırdı, o anlar kameralara yansıdıSeyir halindeki yolcu minibüsünün önüne direksiyon kırdı, o anlar kameralara yansıdı
Bebek cinayetinin üç sanığına müebbet hapisBebek cinayetinin üç sanığına müebbet hapis
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

ANAR Genel Müdürü Uslu açıkladı! Son seçim anketi sonucunda AK Parti-MHP bombası

ANAR Genel Müdürü Uslu açıkladı! Son seçim anketi sonucunda AK Parti-MHP bombası

Melih Gökçek paylaştı! Gündemi sarsacak yorum

Melih Gökçek paylaştı! Gündemi sarsacak yorum

Yıldız Tilbe orkestra ekibini kovdu

Yıldız Tilbe orkestra ekibini kovdu

Büyük taşınma yaklaştı İstanbul Havalimanı için iş ilanları arttı

Büyük taşınma yaklaştı İstanbul Havalimanı için iş ilanları arttı

AK Parti'nin 28 ildeki adaylarını açıkladı

AK Parti'nin 28 ildeki adaylarını açıkladı

Fatih Erbakan, Yeniden Refah Partisi'nin kurulduğunu açıkladı

Fatih Erbakan, Yeniden Refah Partisi'nin kurulduğunu açıkladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bebek cinayetinin üç sanığına müebbet hapis

Bebek cinayetinin üç sanığına müebbet hapis

'Hababam Sınıfı'ndan etkilenip mağarada ders yaptılar

'Hababam Sınıfı'ndan etkilenip mağarada ders yaptılar

Yaşlı adamın otobüste yaptıklarını görenler dehşete düştü!

Yaşlı adamın otobüste yaptıklarını görenler dehşete düştü!

Otomobilde kanlı infaz! Önce karısını sonra yanındaki adamı...

Otomobilde kanlı infaz! Önce karısını sonra yanındaki adamı...

Görenler şaşkına döndü! Yerinden çıkarılamayınca...

Görenler şaşkına döndü! Yerinden çıkarılamayınca...

Burası Doğu Akdeniz'in Kızıldeniz'i

Burası Doğu Akdeniz'in Kızıldeniz'i

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.