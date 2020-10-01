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Birlikte yemeğe gittiği kişi tarafından vurulan şahıs ağır yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.10.2020 02:02 | Son Güncelleme

Adana’da bir kişi arkadaşıyla tantuni yemek için oturduğu tablacıda aralarında kavga çıkınca arkadaşı tarafından tabanca ile vurularak ağır yaralandı.Olay, Sarıçam ilçesine bağlı Yeşiltepe Mahallesi Kozan Caddesi üzerinde bulunan bir tablacıda meydana geldi.

Adana’da bir kişi arkadaşıyla tantuni yemek için oturduğu tablacıda aralarında kavga çıkınca arkadaşı tarafından tabanca ile vurularak ağır yaralandı.
Olay, Sarıçam ilçesine bağlı Yeşiltepe Mahallesi Kozan Caddesi üzerinde bulunan bir tablacıda meydana geldi. İddiaya göre, Mahmut E., ismi öğrenilemeyen arkadaşıyla birlikte tablacıya oturup yemek yemeye başladı. Bir süre sonra ikili arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Tartışma alevlenerek kısa sürede kavgaya dönüştü. Bu sırada isi öğrenilemeyen şüpheli, arkadaşı Mahmut E.’yi kasık bölgesinden tabanca ile yaralayarak olay yerinden hızla kaçtı.
Devriye atan polis ekipleri, yerde yaralı halde Mahmut E.’yi görmesi üzerine durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay mahalline gelen sağlık ekipleri yaralı Mahmut E’yi Adana Şehir Hastanesine kaldırdı. Mahmut E’nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Polis olayı gerçekleştiren şüpheliyi yakalama çalışmalarına devam ediyor.

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