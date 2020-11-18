Birmingham saldırıları: 21 kişinin yaşamını yitirdiği bombalı eyleme ilişkin 46 yıl sonra bir kişi tutuklandı

Tutuklamanın ardından polisin kendisini aradığını aktaran Hambleton, "Bir süre konuşamadım. Sadece Maxine'in resmine baktım. Bu büyük bir haber. Olaya ilişkin atılan somut bir adım ve uzun zamandır beklediğimiz bir gelişme" dedi.

Hambleton, bir kişinin tutuklanmasına, "Çok büyük bir olay" yorumunda bulundu.

Polis yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, 65 yaşındaki zanlının terörle mücadele polisleri tarafından Kuzey İrlanda'nın başkenti Belfast'taki evinde yakalandığı ve sorgusuna devam edildiği ifade edildi.

Söz konusu gelişmenin geniş kapsamlı yapılacak bir kamu incelemesinin önüne geçmemesi gerektiğini söyleyen Hambleton, "İncelenmesi gereken daha geniş konular var. O kadar çok yanlış şey yapıldı ki... Mesela neden altı kişi, işlemedikleri bir suç sebebiyle tutuklandı? Bunları öğrenmeliyiz" diye konuştu.

Neler yaşandı?

21 Kasım 1974: Gerçekleştirilen saldırıdan hemen önce bir kişi, Birmingham Post and Mail gazetesini arayıp, şehir merkezine iki bomba yerleştirildiğini ihbar etti. Yerel saatle 20.17'de Rotunda binasındaki Mulberry Bush barda bir spor çantası içinde patlayan bomba 10 kişinin ölümüne yol açtı. Dakikalar sonra ise kasabadaki tavernada ikinci bir bomba patladı ve 11 kişi daha öldü.

1975: Saldırıya ilişkin Hugh Callaghan, Paddy Hill, Gerard Hunter, Richard McIlkenny, William Power ve John Walker isimli 6 kişi müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

1991**:** Ancak Birmingham Altılısı olarak bilinen grubun mahkumiyetleri temyiz mahkemesinde bozuldu ve serbest bırakıldı.

1994: Birmingham Altılısı'nın tahliyesinden üç yıl sonra West Midlands Polisi, herhangi bir kovuşturma için yeterli kanıt olmadığını söyledi, ancak dava hala devam etti.