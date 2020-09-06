Birmingham’da bıçaklı saldırı: 1 ölü, 7 yaralı

Polis olayla ilgili bir şüpheliyi arıyor.Birleşik Krallık’ın ikinci en büyük şehri Birmingham’ın kent merkezinde Pazar sabaha karşı meydana gelen bıçaklı saldırılarda en az bir kişinin öldüğü, ikisi ağır olmak üzere yedi kişinin yaralandığı belirtildi.

Birmingham’ın da içinde bulunduğu alanı kapsayan West Midlands Polisi tarafından yapılan açıklamada, gece yarısını yarım saat geçtikten sonra başlayan ve sabaha karşı saat 2.30’da son bulan, şehrin dört farklı noktasında gerçekleşen bıçaklama olaylarıyla ilgili olarak bir şüphelinin arandığı ifade edildi.

Açıklamada, bıçaklama olaylarının ardında nefret suçu, çete şiddeti veya terör şüphesi bulunmadığı belirtilirken, “Saldırıya uğrayanlara bakıldığında bu olay rastgele yapılmış gibi gözükmektedir” denildi. Açıklamada aynı zamanda saldırılar için cinayet soruşturması açıldığı aktarıldı.

Olayda ölen ve yaralananların kimlikleri açıklanmazken, ağır yaralanan iki kişiden birinin kadın, diğerinin erkek olduğu ifade edildi. Olayda yaralanan diğer beş kişinin “hafif yaralarla” hastaneye kaldırıldığı aktarılırken, durumun "büyük çaplı bir olay" olarak ilan edildiği ve bıçaklamalar arasında bağlantı olduğu ifade edildi.