Birmingham’da bıçaklı saldırı

Saldırılarda kaç kişinin yaralandığı açıklanmazken, polis “büyük çaplı bir olay” yaşandığını duyurdu.Birleşik Krallık’ın ikinci en büyük şehri Birmingham’da Pazar sabaha karşı çoklu bıçaklı saldırıları gerçekleşmesinin ardından polis kentte "büyük çaplı bir olay" yaşandığını duyurdu.

Birmingham’ın da içinde bulunduğu alanı kapsayan West Midlands Polisi olayın ardından yaptığı açıklamada, "Gece yarısını yaklaşık yarım saat geçtikten sonra (Pazar sabaha karşı) Birmingham şehir merkezinde bıçaklama olayları yaşandığına dair telefonlar aldık" dedi. Bu telefonların ardından kısa bir süre sonra yeni bıçaklama olaylarının yaşandığına dair telefonlar almaya devam ettiklerinin belirtildiği polis açıklamasında, durumun "büyük çaplı bir olay" olarak ilan edildiği ifade edildi.

Bıçaklı saldırılar sonucunda yaralananlara ve yaralıların durumuna dair ellerinde bilgi olduğunu ancak bunu şu anda açıklayamayacaklarının aktarıldığı açıklamada, sağlık görevlilerinin yaralananların gerekli ilk yardım hizmetini almaları için çalıştığı belirtildi.