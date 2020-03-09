Birol Aydemir kimdir, nerelidir? Birol Aydemir DEVA Partisi kurucuları arasında mı?

Ali Babacan’ın kuracağı ve adının DEVA olduğu iddia edilen partide hangi isimlerin olacağı merak ediliyor. DEVA partisinin kurucu kadrosunda yer alması beklenen pek çok isimden biri de Birol Aydemir. Peki Birol Aydemir kimdir, nerelidir? Kariyerinde hangi görevlerde bulunmuştur. İşte Birol Aydemir ile ilgili merak edilenler...

BİROL AYDEMİR KİMDİR, NERELİDİR?

1966 yılında Erzincan’da doğan Aydemir, 1987 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümünden mezun oldu. 1994 yılında ABD, University of Delaware’de Ekonomi yüksek lisansını tamamladı. 1987’de Türkiye Kalkınma Bankası, İktisadi Analiz ve Araştırmalar Müdürlüğü’nde Uzman Yardımcısı olarak göreve başlayan Aydemir, 1988 yılında Gümrük Müfettişi Yardımcılığı, 1989-2006 yıllarında Devlet Planlama Teşkilatında; Planlama Uzmanı, Daire Başkanı, Müsteşar Yardımcılığı görevlerinde bulundu.

2006-2008 yıllarında Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı, 2008-2009’da Washington Büyükelçiliği nezdinde Planlama Müşaviri olarak görev yaptı. Temmuz 2009’da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarlığı görevine atandı. Aydemir, 2009-2011 yılları arasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarlığı yaptı. 2011 yılında TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu) Başkanlığına atanan Aydemir 5 yıl bu görevi sürdürdü.

BİROL AYDEMİR'İN GÖREV ALDIĞI KURUMLAR: