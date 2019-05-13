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Birol Güven’in ağabeyinin eşi toprağa verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.05.2019 19:12 | Son Güncelleme

SENARİST ve yapımcı Birol Güven’in yengesi Gülsüm Güven (59), bir süredir kanser hastalığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Birol Güven’in ağabeyinin eşi toprağa verildi

Erol POLAT/DARICA (Kocaeli), (DHA)- SENARİST ve yapımcı Birol Güven’in yengesi Gülsüm Güven (59), bir süredir kanser hastalığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Gülsüm Güven, Kocaeli'nin Darıca ilçesinde toprağa verildi.
Başta, 'Çocuklar Duymasın' dizisi olmak üzere birçok televizyon dizisinin senaristi ve yapımcısı olan Birol Güven'in, Darıca'da yaşayan ağabeyi Ali Güven'in, İstanbul'da bir hastanede kanser nedeniyle tedavi gören eşi Gülsüm Güven, yaşamını yitirdi. 2 çocuk annesi Gülsüm Güven'in cenazesi, bugün Darıca Kavala Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Darıca Mezarlığı'nda toprağa verildi. Ali ve Birol Güven ile yakınları büyük üzüntü yaşarken, taziyeleri kabul etti.

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