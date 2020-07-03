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Birsen Ocaklı kimdir? Köpeği ezip kaçmıştı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.07.2020 09:30 | Son Güncelleme

Doç. Dr. Birsen Ocaklı aracıyla bir köpeğin üstünden geçtikten sonra kaçmasına dair görüntülerin ortaya çıkmasıyla birlikte Türkiye'nin en çok konuşulan konularından biri oldu. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi’nde görev yapan Birsen Ocaklı için önce takipsizlik kararı veren savcı, olayın görüntülerini izlemesinin ardından verdiği kararı iptal etti. Peki Birsen Ocaklı kimdir?

Birsen Ocaklı kimdir? Köpeği ezip kaçmıştı!

Türkiye'de en çok konuşulan kişilerin başında Doç. Dr. Birsen Ocaklı geliyor. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi’nde görev Doç. Dr. Birsen Ocaklı arabasıyla bir köpeğin üstünden geçmiş ve ölümüne sebep olmuştu. Olayın ardından savcılığa ifade veren Birsen Ocaklı, köpeği görmediğini, fark etse hemen veterinere götüreceğini iddia etmişti. Savunmasının ardından savcı Birsen Ocaklı için takipsizlik kararı vermişti. Daha sonra olaya dair görüntülerin ortaya çıkmasıyla bu görüntüleri izleyen savcı, takipsizlik kararını iptal etti.

Diğer yandan Birsen Ocaklı'nın arabasıyla üstünden geçtiği Max adlı köpek ise hayatını kaybetti.

Sosyal medyadan tepki yağdı

Birsen Ocaklı'nın görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından sosyal medyada Ocaklı'ya tepki yağdı. Twitter'da #BirsenOcaklıtutuklansın hashtag'i en fazla tweet atılan konulardan biri oldu. Kullanıcılar paylaşımlarında Birsen Ocaklı'nın cezalandırılmasını talep ediyor.

Change.org'da kampanya başlatıldı

Birsen Ocaklı için Change.org'da da bir kampanya başlatıldı. Başlatılan kampanyada Doç Dr. Birsen Ocaklı'nın işine son verilmesi talep ediliyor. Şu ana kadar binlerce kullanıcı kampanyayı imzalamış durumda.

Birsen Ocaklı kimdir?

Göğüs hastalıkları alanında Doçent ünvanına sahip olan Birsen Ocaklı, 1990 yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun oldu. Ocaklı, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi’nde görev yapmaktadır.

Birsen Ocaklı, 2017 yılında Türk Toraks Derneği tarafından Exeltis (Kadın ve Akciğer Ödülü) verilmiştir.

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