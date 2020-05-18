Birsu Demir'in 9 yıldaki değişimi gündem oldu! Sosyal medyayı sallayan poz

'Alemin Kıralı' dizisinde canlandırdığı Oben karakteri ile hafızalara kazınan Birsu Demir değişimi ile şaşırttı. Birsu, dizinin izleyici ile buluştuğu 2011'de 12 yaşındaydı...

Şimdi 20'li yaşlarının başında bir genç kız olan Birsu Demir, fotoğrafını Instagram'da takipçileri ile paylaştı.

Demir, fotoğrafın altına "Make up artist kankanız varsa, şanslısınızdır" notunu düştü.

Şafak Sezer ve Oya Başar gibi isimlerin başrolünde oynadığı dizide Oben karakteriyle çok sevilmişti. Dizinin çekildiği zamanlarda küçük bir çocuk olan Birsu Demir şimdi genç ve güzel bir kız oldu. Birsu Demir sosyal medya pozlarıyla gündem oluyor.

