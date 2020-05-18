MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Birsu Demir'in 9 yıldaki değişimi gündem oldu! Sosyal medyayı sallayan poz

Birsu Demir'in 9 yıldaki değişimi gündem oldu! Sosyal medyayı sallayan poz

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.05.2020 15:52 | Son Güncelleme

Oben karakteriyle tanınan Birsu Demir son haliyle sosyal medyayı salladı. 9 yılda inanılmaz bir değişim yaşayan Demir Instagram pozlarıyla olay oldu. Şimdilerde 20'li yaşlarının başında bir genç kız olan Birsu Demir'e beğeni yağıyor.

'Alemin Kıralı' dizisinde canlandırdığı Oben karakteri ile hafızalara kazınan Birsu Demir değişimi ile şaşırttı. Birsu, dizinin izleyici ile buluştuğu 2011'de 12 yaşındaydı...

Şimdi 20'li yaşlarının başında bir genç kız olan Birsu Demir, fotoğrafını Instagram'da takipçileri ile paylaştı.

Demir, fotoğrafın altına "Make up artist kankanız varsa, şanslısınızdır" notunu düştü.

Şafak Sezer ve Oya Başar gibi isimlerin başrolünde oynadığı dizide Oben karakteriyle çok sevilmişti. Dizinin çekildiği zamanlarda küçük bir çocuk olan Birsu Demir şimdi genç ve güzel bir kız oldu. Birsu Demir sosyal medya pozlarıyla gündem oluyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Sarkıntılık yaptı diye... Korkunç cinayet! Sarkıntılık yaptı diye... Korkunç cinayet!
Ünlü isimlerden mesaj yağdı! 'Kalbi kötü...'Ünlü isimlerden mesaj yağdı! 'Kalbi kötü...'
Kızlarıyla yarışıyor! İşte değişimiKızlarıyla yarışıyor! İşte değişimi
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kritik toplantı başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan duyuracak

Kritik toplantı başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan duyuracak

A Haber canlı yayınında yapılan hata ortalığı ayağa kaldırdı

A Haber canlı yayınında yapılan hata ortalığı ayağa kaldırdı

27 şehirde maskesiz sokağa çıkma yasağı

27 şehirde maskesiz sokağa çıkma yasağı

Bir kentte alarm verildi! Takviye ekipler görevlendirilecek

Bir kentte alarm verildi! Takviye ekipler görevlendirilecek

Bakan Koca müjdeli haberi verdi: Şimdiden hayırlı olsun

Bakan Koca müjdeli haberi verdi: Şimdiden hayırlı olsun

Otobüs seyahatleriyle ilgili yeni açıklama!

Otobüs seyahatleriyle ilgili yeni açıklama!

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

'Oruç tutmuyor musunuz? diye soracak olanlara…'

'Oruç tutmuyor musunuz? diye soracak olanlara…'

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Kötü haberi aldı! Mess'li ilk paylaşım: 'Acı günümde...'

Kötü haberi aldı! Mess'li ilk paylaşım: 'Acı günümde...'

Dantelli iç çamaşırlarıyla yatak pozu olay oldu

Dantelli iç çamaşırlarıyla yatak pozu olay oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Burcu Kara'dan hunili paylaşım

Burcu Kara'dan hunili paylaşım

Larissa Gacemer'e ünlülerden destek yağdı! 'Kalbi kötü...'

Ünlü isimlerden mesaj yağdı! 'Kalbi kötü...'

Kaia Gerber kolunu kırdı! İç çamaşırlarıyla poz verdi

Kolunu kırdığını iç çamaşırlı pozuyla duyurdu

Göksel: Ben yemek yapmayacağım, öğrenmeme gerek yok ki

Göksel: Ben yemek yapmayacağım, öğrenmeme gerek yok ki

Kendall Jenner'dan panik atak itirafı

Panik atak itirafıyla şoke etti

Mine Tugay’ın salıncaklı poza beğeni yağdı

Salıncaklı pozuna beğeni yağdı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.