"Birtakım ülkeler Türkiye'nin ilerlemesini engellemeye çalışıyor"

BİNGÖL (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Birtakım ülkeler, Türkiye'yi köşeye sıkıştırmaya, Türkiye'nin gidişatını, ilerlemesini engellemeye çalışıyorlar. En son Türkiye'ye yönelik döviz kuru üzerinden saldırıları hep birlikte görüyoruz. Bunlara verilecek en güzel cevap, daha çok çalışmak, daha çok üretmek, daha çok ihracat yapmaktır." dedi.

Bingöl Belediyesi Canlı Hayvan Pazarı'nı ziyaret eden Yılmaz, burada yaptığı konuşmada, Kurban Bayramı'nın hayvancılıkla yakından ilgili olduğunu, pazarda yüzlerce kurbanlığın vatandaşların hizmetine sunulduğunu söyledi.

Sadece bayramlarda değil yılın bütün zamanlarında hayvancılığın çok iyi noktaya gelmesi gerektiğine işaret eden Yılmaz, kentin temel sektörünün hayvancılık ve meyvecilik olduğunu, son yıllarda hükümetin desteğiyle hayvancılıkta tam bir atılım yapıldığını anlattı.

Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliğinin rakamlarının bunu teyit ettiğine işaret eden Yılmaz, şöyle konuştu:

"Anaç hayvanlar 7-8 sene öncesi 200 bine kadar inmişken, şimdi çok şükür 350 bin civarında. Toplam hayvan varlığımız 500 bini aşmış. Bunlar çok iyi rakamlar. Fakat rakamlardan daha önemli olan verimliliktir. Bir taraftan sayıyı diğer taraftan birim başına verimliliği artırmak gerekiyor. Asıl maharet budur. Daha rekabetçi bir hayvancılığı artırmamız lazım."