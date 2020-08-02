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Birx: “ABD'de Salgında Yeni Aşamaya Gelindi”

02.08.2020 20:07 | Son Güncelleme

Beyaz Saray'ın salgınla mücadele için oluşturduğu Corona Virüsü Görev Gücü'nün başındaki isim Dr. Deborah Birx virüsün ülke genelinde Mart ve Nisan aylarına göre daha yaygın olduğunu söyledi

Birx: “ABD'de Salgında Yeni Aşamaya Gelindi”

Amerika Corona virüsü vakaları ve can kaybı sayısı konusunda dünyada açık ara lider konumunu sürdürüyor. Yaz aylarında salgın yeniden tırmanışa geçti ve son bir hafta içinde ABD’deki eyaletlerin yarısında can kayıplarında da artış yaşandı.

Beyaz Saray'ın salgınla mücadele için oluşturduğu Corona Virüsü Görev Gücü'nün başındaki isim Dr. Deborah Birx’e göre bunun nedeni insanların ülke genelinde hareket halinde olmaları, salgının merkezi konumundaki bölgelere tatile gitmeye devam etmeleri ve gerekli önlemleri almamaları.

CNN televizyonuna konuşan Dr. Deborah Birx, ABD’nin salgında yeni bir aşamaya geldiğini ve virüsün ülke genelinde Mart ve Nisan aylarına göre daha yaygın olduğunu söyledi. “Bugün Mart ve Nisan aylarından daha farklı bir tablo görüyoruz. Hem kırsal bölgelerde, hem de şehirlerde (virüs) olağanüstü biçimde yayılmış durumda” diyen Birx, yetkililerden gelen tedbir önerilerine uyarı çağrısı yaptı.

Pelosi: “Deborah Birx’e güvenmiyorum”

Beyaz Saray Corona Virüsü Görev Gücü Koordinatörü Dr. Deborah Birx’ün adı Pazar günü yapılan bir başka söyleşide daha gündeme geldi. Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Birx’e güvenmediğini söyledi.

ABC televizyonunun yayınında Birx’e güvenip güvenmediğine ilişkin soruya Pelosi, “Bence Başkan virüs hakkında yanlış bilgi yayıyor ve o da (Birx) başkanın atadığı biri. Dolayısıyla hayır güvenmiyorum” yanıtı verdi.

Politico Dergisi’nde yer alan bir haberde ise Pelosi’nin Maliye Bakanı Steve Mnuchin ve Beyaz Saray Genel Sekreteri Mark Meadows’la yaptığı bir toplantı sırasında Birx’ü salgınla ilgili yanlış bilgi yaymakla suçlarken, ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Başkanı Dr. Anthony Fauci’yi “kahraman” olarak tanımladığı iddiası yer aldı.

Dr. Deborah Birx’e Pazar günü katıldığı televizyon programında Nancy Pelosi’nin bu yorumu da soruldu. Pelosi’ye büyük saygı duyduğunu söyleyen Birx, kendisini virüsle ilgili aşırı iyimser değerlendirmelerde bulunmakla eleştiren New York Times makalesine itiraz etti. Birx, 40 yıllık kariyerini her zaman bilimsel verilere dayalı adımlar atmaya ve hayat kurtarmaya adadığını, Pollyanna’cı olmadığını söyledi.

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