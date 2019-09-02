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BİSAB’dan yerli tohum uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.09.2019 09:58 | Son Güncelleme

BİSAB Yönetim Kurulu Başkanı Dr.

BİSAB’dan yerli tohum uyarısı

BİSAB Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Vehbi Eser, Türk insanını sağlığı için mutlaka yerli tohumdan üretilmiş ürünlerin tüketilmesi gerektiğini vurgulayarak, “Türk milletinin olmazsa olması inek yoğurdu, koyun eti, tavuk yumurtası ve yerli tohumdur” dedi.
Bitki Islahçıları Alt Birliği (BİSAB) Yönetim Kurulu Başkanı Vehbi Eser, yerli ve milli tohum tüketilmesi konusunda açıklamalarda bulundu.
Yerli tohumun Türk insanı için oldukça önemli ve sağlıklı olduğunu belirten Eser, 1960’lı yıllarda yurtdışından buğday tohumu ithal edildiğini ve ithal edilen buğday tohumlarının zamanla yerli tohumun kalitesini ve besin değerini tutmadığının anlaşıldığını kaydetti.
Yurtdışından alınan buğday tohumlarının insanlarda çinko eksikliğine neden olduğunun da fark edildiğini söyleyen Eser, bu olaydan sonra ithalata kontrol ve kısıtlamalar getirildiğini belirtti.
1990’lı yılların başında yerli buğday konusunda çok daha seçici olunmaya başlandığını ifade eden Eser, konuşmasını şöyle sürdürdü:
“Türk milletinin olmazsa olmazı inek yoğurdu, koyun eti, tavuk yumurtası ve yerli tohumdur. Buğday bu konuda sadece bir örnek. Diğer kullandığımız tohumların da yerli ve milli olması gerekir. Bakın domatesten tat alamıyoruz. Neden? Yetiştiği toprak aynı, yetiştirme yöntemi aynı, iklim aynı. Sadece tohum farklı. Çünkü bizim topraklarımızdaki elementleri dışarıdan ithal edilen domates tohumları yeterince alamadığı için biz Türk milleti bu ürünlerden yeterince lezzet alamıyoruz.”
Ülke topraklarında kullanılan tüm tohum çeşitlerinin yerli olması gerektiğine dikkat çeken Eser, “Yerli kan mutlaka şart. Bitki genetiği, insan genetiği ve toprağın uyumu mutlaka sağlanmalıdır. Bu üçü temel ögenin birbirine uyumu olmazsa olmazdır. Bu uyumu da sağlamanın tek yolu yerli tohum kullanmaktan geçer. Tohumun ülkede geliştirilmiş ve denemelerinin ülke içinde yapılmış olması gerekir” diye konuştu.

BİSAB’dan yerli tohum uyarısı

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