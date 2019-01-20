HABER

Bisanthe 4. Oda Müziği Festivali

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.01.2019 23:47 | Son Güncelleme

Bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Bisanthe 4. Oda Müziği Festivali Türk Piyanist İdil Biret ve Borusan Quartet orkestrası konseri ile başladı

TEKİRDAĞ (AA) - Süleymanpaşa Belediyesi tarafından bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Bisanthe 4. Oda Müziği Festivali başladı.

Namık Kemal Üniversitesi Rektörlük Konferans Salonunda düzenlenen festivalin ilk gününde Türk Piyanist İdil Biret ve Borusan Quartet orkestrası sahne aldı.

Yaklaşık 2 saat süren konserde Tekirdağlı sanatseverler keyif dolu dakikalar yaşadı.

Konser sonunda sanatseverler, Biret ve Borusan Quartet orkestrasını ayakta alkışladı.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, AA muhabirine yaptığı açıklamada belediye olarak sanata ve sanatçıya destek vermeye devam edeceklerini söyledi.

Festivali Tekirdağ'ın eski ismi olan Bisanthe olarak yaptıklarını ve bu ismin artık bir marka haline geldiğini aktaran Eşkinat, şunları kaydetti:

"Tekirdağ bir sanat kenti. Bu coğrafya bir sanat coğrafyası. Kültürel zenginliklerin çok fazla olduğu bir coğrafya. Biz sadece cevheri mücevher yapmaya çalışıyoruz. Toprak altın,da kalan örtülen değeri ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Bu kentin kimliklerinden bir tanesi de kültürü ve sanatıdır. Tekirdağ iyi bir tarım, sanayi ve üniversite kenti olmasının yanında iyi bir de kültür sanat kentidir."

Cinsel yolla bulaşan virüs paniği! Dikkat...Cinsel yolla bulaşan virüs paniği! Dikkat...
Erdoğan ve Trump arasında flaş görüşme!Erdoğan ve Trump arasında flaş görüşme!
Kurtulmuş: Davamız, güçlü ve yeniden büyük Türkiye’yi kurmaktır (2)Kurtulmuş: Davamız, güçlü ve yeniden büyük Türkiye’yi kurmaktır (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
festival Oda müziği Tekirdağ

En Çok Okunan Haberler

AK Partili Başkan istifa etti! Dikkat çeken ifadeler

AK Partili Başkan istifa etti! Dikkat çeken ifadeler

Korkutan deprem! 4.9 şiddetinde sallandı

Korkutan deprem! 4.9 şiddetinde sallandı

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı hakkında soruşturma başlatıldı

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı hakkında soruşturma başlatıldı

G.Saray'da Engin Baytar sürprizi! Açıkladı

G.Saray'da Engin Baytar sürprizi! Açıkladı

G.Saray istedi, rekor bedelle Premier Lig'e gitti

G.Saray istedi, rekor bedelle Premier Lig'e gitti

Milli boksörün feci ölümü!

Milli boksörün feci ölümü!

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Bilal Erdoğan tutuklanacaktı! Plan ortaya çıktı

Bilal Erdoğan tutuklanacaktı! Plan ortaya çıktı

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Son gün uyarısından sonra binlerce kişi akın etti!

Son gün uyarısından sonra binlerce kişi akın etti!

'Yeni darbe tarihi geliyor' deyip öyle bir iddiada bulundu ki!

'Yeni darbe tarihi geliyor' deyip öyle bir iddiada bulundu ki!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Münbiç ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump'tan flaş görüşme!

Erdoğan ve Trump arasında flaş görüşme!

Fethiye açıklarında 4.9 büyüklüğünde deprem (AFAD-Kandilli Rasathanesi Son Depremler)

Korkutan deprem! 4.9 şiddetinde sallandı

İstanbul Ataşehir'de silahlı çatışma! Yaralılar var

İstanbul'da silahlı çatışma! Yaralılar var

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfi Savaş hakkında soruşturma başlatıldı

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı hakkında soruşturma başlatıldı

Milli boksör Batuhan Kurt kazada yaşamını yitirdi

Milli boksörün feci ölümü!

Hrant Dink mezarı başında anıldı

Hrant Dink mezarı başında anıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.