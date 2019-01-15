Bisanthe 4. Oda Müziği Festivali, 20 Ocak'ta başlayacak

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın eski isimlerinden "Bisanthe" adıyla düzenlenen oda müziği festivali, 20 Ocak Pazar günü başlayacak.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat yaptığı yazılı açıklamada, sanatın bir kentin gelişmesine katkı sunan en önemli değerlerden biri olduğunu ifade etti.

"Bisanthe'nin" kurumsallaşan ve sanat etkinliklerinin çatısı haline gelen bir marka haline dönüştüğünü vurgulayan Eşkinat, şunları kaydetti:

"Festival, bu markanın yerleşik etkinliklerinden biri. Bu yıl farklı bir çalışma yaptık ve konserlerimizi iki haftaya yaydık. 9 farklı oda orkestrası bizlerle olacak. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Süleymanpaşa, sanat kenti kimliğini ortaya koyacak. Halkımızdan her yıl artarak devam eden bir ilgi var. Tüm vatandaşlarımızı bu yıl da birbirinden değerli sanatçı ve topluluklarımızın yer alacağı Bisanthe 4. Oda Müziği Festivaline bekliyoruz."

Festival Genel Sanat Yönetmeni Kemal Küçük de, festivalin bu yıl daha renkli bir havaya bürüneceğini ifade etti.

Festival 20 Ocak Pazar günü, İdil Biret ve Borusan Quartet konseriyle başlayacak. Festival süresince Ametist Klarnet Beşlisi, Bozok Quartet, Bendis Trio, Bosphorus Nefesli Beşlisi, Likya Trio, Mimar Sinan Kontrbas Quartet ve Bisanthe Quartet sahne alacak.

Emre Tamer ve İstanbul Kamerata Barok'un konseriyle festival, 2 Şubat Cumartesi günü sona erecek.

