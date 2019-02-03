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Bisanthe Oda Müziği Festivali’nde Bisanthe Quartet rüzgarı esti

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.02.2019 17:21 | Son Güncelleme

Tekirdağ’da Süleymanpaşa Belediyesi tarafından bu yıl 4’üncüsü düzenlenen Bisanthe Uluslararası Oda Müziği Festivali’nde Bisanthe Quartet müzikseverlerle buluştu.4.

Bisanthe Oda Müziği Festivali’nde Bisanthe Quartet rüzgarı esti

Tekirdağ’da Süleymanpaşa Belediyesi tarafından bu yıl 4’üncüsü düzenlenen Bisanthe Uluslararası Oda Müziği Festivali’nde Bisanthe Quartet müzikseverlerle buluştu.
4. Bisanthe Uluslararası Oda Müziği Festivali’nde Bisanthe Quartet konser verdi. Her biri alanında tanınmış akademisyen ve müzisyenlerden oluşan yaylı dörtlü, iki büyük bestecinin yaylı dörtlü dağarcığının en sevilen eserlerinden (W.A. Mozart) Yaylı Çalgılar Dörtlüsü no: 15 Re minör K.421 (Allegro moderato-Andante-Minuetto-Allegro ma non troppo Piu allegro) ve (A. Dvorak) Yaylı Çalgılar Dörtlüsü’nü (Allegro-Lento-Molte Vivace-Vivace) seslendirdi. Kemanda Mehmet Yasemin ve Hakan Güven, viyolada Beste Modiri ve viyolonselde Didem Erken’den oluşan Bisanthe Quartet ekibine Süleymanpaşa Belediye Meclis Üyesi Fethiye Filiz Çelik çiçek takdim ederek teşekkür etti.
Bisanthe 4. Uluslararası Oda Müziği Festivali, 2 Şubat Cumartesi günü saat 20.00’de Namık Kemal Üniversitesi Rektörlük Konferans Salonu’nda Emre Tamer ve İstanbul Camerata Barok’un müzik ziyafeti ile sona erecek.

Bisanthe Oda Müziği Festivali’nde Bisanthe Quartet rüzgarı esti

Bisanthe Oda Müziği Festivali’nde Bisanthe Quartet rüzgarı esti

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