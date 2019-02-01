Bisanthe Quartet Tekirdağ'da konser verdi

TEKİRDAĞ (AA) - Süleymanpaşa Belediyesi tarafından bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Bisanthe Oda Müziği Festivali devam ediyor.
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Rektörlük Konferans Salonu'ndaki etkinlikte, Bisanthe Quartet Orkestra Grubu sahne aldı.
Grup, W.A.Mozart ve A. Dvorak'un eserlerini icra etti. Yaklaşık 2 saat süren konser, izleyiciden büyük alkış aldı.
Sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği konseri, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, akademisyenler, öğrenciler ve davetliler takip etti.
Festival, yarın Emre Tamer ve İstanbul Camerata Barok Orkestra Grubu'nun konseri ile sona erecek.
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