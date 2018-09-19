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Bisanthe Uluslararası Kadın Ressamlar Sanat Çalıştayı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.09.2018 17:39 | Son Güncelleme

İtalyan ressam Anita Monoscalco: - "Kadın ressamlar çalıştayı olması çok ilgi çekici. Buradaki çalışma atmosferi çok güzel"

TEKİRDAĞ (AA) - İtalyan Ressam Anita Monoscalco, kadınlara özel düzenlenen Bisanthe Uluslararası Kadın Ressamlar Sanat Çalıştayı'nın ilgi çekici olduğunu belirterek, buradaki çalışma atmosferinin çok güzel olduğunu söyledi.

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi tarafından düzenlenen çalıştay kapsamında Kumbağ Sanat Galerisi'nde eserini yapan Anita Monoscalco, AA muhabirinin sorularını yanıtlarken, bir hafta boyunca güzel bir eser oluşturmak için çalışacağını aktardı.

Monoscalco, Tekirdağ'da bir resmimin olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Türkiye'de olmaktan mutluyum. Burada birçok ülkeden güzel arkadaşlar edindik. Kadın ressamlar çalıştayı olması çok ilgi çekici. Genelde çalıştaylar kadın erkek karışık oluyor. Bu çalıştay kadınlara özel olmuş. Buradaki çalışma atmosferi çok güzel." dedi.

Türkiye'yi ve Tekirdağ'ı tanımaktan dolayı memnun olduğunu belirten Monoscalco, "Farklı sanatçılarla çalışmak da haz verici. Eserlerimde daha çok duygusal kadın temalarını işliyorum. 'Kadınla üzümü ve şarabı nasıl işlerim?' diye düşünüyordum. Eserimi tamamlayınca onun verdiği duyguyu insanlara bırakacağım. Aşama aşama bir hafta boyunca çalışmalarımı sürdüreceğim. Sonunda hem kadın hem üzüm hem de şarap eserimde olacak ve ortaya nasıl bir şey çıkacağını ben de merak ediyorum." diye konuştu.

Türkiye, Arnavutluk, Ukrayna, İtalya, Makedonya, Hindistan, Bulgaristan ve Rusya'dan 10 ressamın katıldığı çalıştay, 23 Eylül'de açılacak sergi ile sona erecek.

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Anahtar Kelimeler:
Çalıştay kadın ressam Tekirdağ

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