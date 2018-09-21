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Bisanthe Uluslararası Kadın Ressamlar Sanat Çalıştayı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.09.2018 12:16 | Son Güncelleme

Ukrayna'dan katılan Snegana Melnyk: - "Sanatçılar genelde yalnız çalışır. Çalıştayda hep beraber çalışıp zoru başarıyoruz. Birbirimizden farklı teknikler öğreniyoruz. Farklı kültürlerden bir bakış kazanıyoruz"

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi tarafından düzenlenen Bisanthe Uluslararası Kadın Ressamlar Sanat Çalıştayı devam ediyor.

Kumbağ Sanat Galerisi'nde gerçekleştirilen çalıştayda eserini hazırlayan Snegana Melnyk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de güzel bir organizasyona katılmaktan dolayı mutlu olduğunu belirtti.

Çok güzel bir ortamda çalıştıklarını dile getiren Melnyk, "Farklı sanatçılarla aynı çalışma ortamını paylaşmak güzel. Herkes uyum içinde güzel eserler ortaya çıkartmaya çalışıyor. Çalıştaylar sanatçılar için önemli. Çünkü sanatçılar için diğer sanatçılarla çalışmak farklı kapılar açıyor onlara. Her sanatçının kendine özgü bir tekniği var. Sanatçılar genelde yalnız çalışır. Çalıştayda hep beraber çalışıp zoru başarıyoruz. Birbirimizden farklı teknikler öğreniyoruz. Farklı kültürlerden bir bakış kazanıyoruz." dedi.

Çalıştayın küratörü Namık Kemal Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Resim Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Mahpeyker Yönsel de dünyanın dört bir yanından ressamların Tekirdağ'a güzel bir ortamda çalışmalarına devam ettiklerini belirtti.

Yönsel, çalıştay sonunda güzel eserlerin ortaya çıkacağını ifade ederek, "Farklı ülkelerden kadın ressamlar burada yer alıyor. Burada gelen ressamları en iyi şekilde ağırlıyoruz. Sergi açılışı ile çalıştayımız sona erecek." dedi.

Çalıştay, 23 Eylül'de sona erecek.

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Anahtar Kelimeler:
Çalıştay kadın ressam Tekirdağ

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