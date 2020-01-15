Bişektomi ameliyatı nedir? Bişektomi ameliyatı kimler için uygundur?

Estetik, Rekonstrüktif ve Plastik Cerrahi UzmanıOp. Dr. Mirza Fırat, bişektomi ameliyatına uygun olmayan adayları ve konu hakkında tüm detay noktaları bizler için anlattı. Operasyonda doğru hasta seçimi çok önemlidir. Kişinin yağ dokusu ve yüz hatları detaylı bir şekilde incelenmeden bişektomi kararı verilmemesi gerekir.

BİŞEKTOMİ KİMLER İÇİN UYGUNDUR?

Sağlık açıdan zorunluluk arz etmediği sürece tüm estetik operasyonlar gibi bişektomi de kişinin fiziksel gelişimini tamamlandıktan sonra yapılmalı. Genellikle reşit olmak ile tanımlanan fiziksel gelişim tamamlama sürecinde doktor muayenesi çok önemli.

Her insanın fiziksel yapısının farklı olduğu göz önünde bulundurulduğunda hem genetik hem de çevresel faktörlere bağlı olarak fiziksel gelişimin tamamlanma süreci de değişebilir. Bununla birlikte yanak bölgesinde doku fazlası bulunmayanlar için bişektomi önerilmez.

Bişektomi operasyonu genel ya da lokal anestezi altında yapılabilir. Özellikle genel anestezi tercih edilen durumlarda kişinin fiziksel olarak anesteziyi kaldırabilmesi önemlidir.