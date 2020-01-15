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  4. Bişektomi ameliyatı nedir? Bişektomi ameliyatı kimler için uygundur?

Bişektomi ameliyatı nedir? Bişektomi ameliyatı kimler için uygundur?

SAĞLIK HABERLERİ  | 15.01.2020 15:07 | Son Güncelleme

Hollywood yanağı ameliyatı olarak da bilinen bişektomi ameliyatı son yıllarda oldukça rağbet görüyor. Yanak bölgesinde yağlanma sorunu olan ya da yuvarlak yüz hatlarından kurtulmak isteyen kişilere uygulanan bişektomi ameliyatı kimler için uygundur? İşte bişektomi ameliyatı ile ilgili bilinmesi gerekenler...

Bişektomi ameliyatı nedir? Bişektomi ameliyatı kimler için uygundur?

Estetik, Rekonstrüktif ve Plastik Cerrahi UzmanıOp. Dr. Mirza Fırat, bişektomi ameliyatına uygun olmayan adayları ve konu hakkında tüm detay noktaları bizler için anlattı. Operasyonda doğru hasta seçimi çok önemlidir. Kişinin yağ dokusu ve yüz hatları detaylı bir şekilde incelenmeden bişektomi kararı verilmemesi gerekir.

BİŞEKTOMİ KİMLER İÇİN UYGUNDUR?

Sağlık açıdan zorunluluk arz etmediği sürece tüm estetik operasyonlar gibi bişektomi de kişinin fiziksel gelişimini tamamlandıktan sonra yapılmalı. Genellikle reşit olmak ile tanımlanan fiziksel gelişim tamamlama sürecinde doktor muayenesi çok önemli.

Her insanın fiziksel yapısının farklı olduğu göz önünde bulundurulduğunda hem genetik hem de çevresel faktörlere bağlı olarak fiziksel gelişimin tamamlanma süreci de değişebilir. Bununla birlikte yanak bölgesinde doku fazlası bulunmayanlar için bişektomi önerilmez.

Bişektomi operasyonu genel ya da lokal anestezi altında yapılabilir. Özellikle genel anestezi tercih edilen durumlarda kişinin fiziksel olarak anesteziyi kaldırabilmesi önemlidir.

Kalp veya şeker gibi kronik rahatsızlıklar, kemoterapi gibi ağır tedaviler kişinin operasyon için uygunluğunun gözden geçirilmesine neden olabilir. Eğer yapılan tetkiklerde kişi bişektomi için her açıdan uygun bulunursa operasyon planlaması yapılır.

Op. Dr. Mirza Fırat
Estetik, Rekonstrüktif ve Plastik Cerrahi Uzmanı

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Anahtar Kelimeler:
bişektomi ameliyatı Hollywood yanağı

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