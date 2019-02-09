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Bisiklet almak için kimi tribünden atladı, kimi depar attı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.02.2019 10:40 | Son Güncelleme

Kilis Belediyesi tarafından hayata geçirilen ‘15 bin eve 15 bin bisiklet" kampanyası sürerken, bisiklet alacakların kimi tribünden atladı, kimi de depara kalktı.

Kilis Belediyesi tarafından hayata geçirilen ‘15 bin eve 15 bin bisiklet" kampanyası sürerken, bisiklet alacakların kimi tribünden atladı, kimi de depara kalktı. Çocuklar bisikletlerine kavuşmak için adeta birbirleriyle yarışırken, aileleri ise bisikletleri motosikletlere yükleyip evlerine götürdü.
Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara’nın, mahalle ziyaretleri sırasında kendisinden bisiklet isteyen çocuklara, ailelerine sigarayı bıraktırmaları ve derslerinde zayıf olmaması koşulu ile bisiklet vereceğini açıklaması üzerine “15 bin eve 15 bin bisiklet" kampanyası başlatıldı.
7 Aralık Stadyumunda bisiklet dağıtımında bir konuşma Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, bisiklet dağıtmaya devam ettiklerini ifade ederek, “Her şeyin bir bedeli var. O bedeli sizden istiyoruz. Anne ve babalar olarak karnelerde zayıf istemiyoruz. Karnesinde zayıf olanlar, teşekkür, teşekkür alanlar takdir alacak. Kilis’teki bütün çocuklar çalışkan olacak. Anneler babalar çocuklarınızın sigara içmesini istermisiniz, hayır diyorsunuz. Çocuklarda sizin sigara içmenizi istemiyor. Çocuklar siz kendiniz sigara içmediğiniz gibi annenizden, babanızdan, ninenizden, dedenizden sigara içen varsa içirtmeyecekseniz, sigarayı bıraktıracaksınız. Son olarak ta günde bir saat güvenli bisiklete binip sağlıklı olacağız. Bizim sağlıklı çalışkan, nesillere ihtiyacımız var” diye konuştu.
Belediye Başkanı Hasan Kara’nın konuşmasından sonra bisiklet alacak çocuklar ile ailelerinin bir bölümü tribünlerden atlarken, bir kısmı da adete bisikletleri almak için depar atmaları ilginç görüntüler oluşturdu. Çocuklar bisikletlerine kavuşmak için adeta birbirleriyle yarışırken, aileleri ise bisikletleri motosikletlere yükleyip evlerine götürdü. Kilis Belediyesi tarafından dağıtılan bisikletlerin sayısı 14 bine ulaştı.

Bisiklet almak için kimi tribünden atladı, kimi depar attı

Bisiklet almak için kimi tribünden atladı, kimi depar attı

Bisiklet almak için kimi tribünden atladı, kimi depar attı

Bisiklet almak için kimi tribünden atladı, kimi depar attı

Bisiklet almak için kimi tribünden atladı, kimi depar attı

Bisiklet almak için kimi tribünden atladı, kimi depar attı

Bisiklet almak için kimi tribünden atladı, kimi depar attı

Bisiklet almak için kimi tribünden atladı, kimi depar attı

Bisiklet almak için kimi tribünden atladı, kimi depar attı

Bisiklet almak için kimi tribünden atladı, kimi depar attı

Bisiklet almak için kimi tribünden atladı, kimi depar attı

Bisiklet almak için kimi tribünden atladı, kimi depar attı

Bisiklet almak için kimi tribünden atladı, kimi depar attı
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