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Bisiklet almak için kimi tribünden atladı, kimi depar attı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.03.2019 18:01 | Son Güncelleme

Kilis Belediyesi tarafından hayata geçirilen ‘15 bin eve 15 bin bisiklet" kampanyası kapsamında bisiklet alacakların kimi tribünden atladı, kimi de depar atarak koştu.Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara’nın, mahalle ziyaretleri sırasında kendisinden bisiklet isteyen çocuklara, ailelerine sigarayı bıraktırmaları ve derslerinde zayıf olmaması koşulu ile bisiklet vereceğini açıklaması üzerine “15 bin eve 15 bin bisiklet" kampanyası başlatıldı.

Kilis Belediyesi tarafından hayata geçirilen ‘15 bin eve 15 bin bisiklet" kampanyası kapsamında bisiklet alacakların kimi tribünden atladı, kimi de depar atarak koştu.

Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara’nın, mahalle ziyaretleri sırasında kendisinden bisiklet isteyen çocuklara, ailelerine sigarayı bıraktırmaları ve derslerinde zayıf olmaması koşulu ile bisiklet vereceğini açıklaması üzerine “15 bin eve 15 bin bisiklet" kampanyası başlatıldı. 7 Aralık Stadyumu’nda bisiklet dağıtımında bir konuşma yapan Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, bisiklet dağıtmaya devam ettiklerini ifade ederek, “Kilis’te hep ilkleri yaşıyoruz. Yaşatıyoruz. Belediye ekipleri, gece gündüz çalışarak bu bisikletleri hazır hale getirmek için çalışıyor. Her şeyin bir bedeli var. O bedeli sizden istiyoruz. Birincisi derslerde zayıf olmayacak, zayıf olanlar teşekkür, teşekkür alanlar takdir alacak. İkincisi çocuklar evinizde sigara içenler var biliyorum. Annesi, babası, ninesi, dedesinden sigara içen varsa, sigarayı bıraktıracaksınız. Üçüncü şartımız ise günde en az birkaç saat bisiklete sağlıklı nesiller için bineceksiniz.” dedi.

Kilis milletvekili Mustafa Hilmi Dülger, 7 ay önce her eve bir bisiklet dağıtacaklarını söylediklerinde seçim yatırımı olduğunun iddia edildiğini belirterek, "15 bininci bisikleti dağıtıyoruz. Demek ki seçim değil, geleceği yatırım yapmayı şiar edinmiştik. Bu çocuklarımızla 21. yüzyıla damga vurmaya, mühür vurmaya ant içmiştik. Çocuklarımız bizden aldığı bayrağı gönderden hiç inmemek üzere daha yükseklere dikeceklerdir. Ama bu çocuklarımızdan isteklerimiz var. Derslerini çalışacaklar, ailelerine sigara içirmeyecekler ve düzenli bisiklete binecekler.” diye konuştu.

Yapılan konuşmalarda sonra bisiklet almak isteyenlerin bir kısmı tribünlerden atlarken, bir kısmı da depar atarak koşmaları dikkat çekti. Bazı ailelerin ise bisikletleri aldıktan sonra motosiklet ile evlerine götürdükleri görüldü.

Bisiklet dağıtımına Kuveyt Büyükelçisi Ghassan Zawawi ile Yeşilay Adana Bölge Koordinatörü Mehmet Aslanbaba da katıldı.

Bisiklet almak için kimi tribünden atladı, kimi depar attı

Bisiklet almak için kimi tribünden atladı, kimi depar attı

Bisiklet almak için kimi tribünden atladı, kimi depar attı

Bisiklet almak için kimi tribünden atladı, kimi depar attı

Bisiklet almak için kimi tribünden atladı, kimi depar attı

Bisiklet almak için kimi tribünden atladı, kimi depar attı

Bisiklet almak için kimi tribünden atladı, kimi depar attı

Bisiklet almak için kimi tribünden atladı, kimi depar attı

Bisiklet almak için kimi tribünden atladı, kimi depar attı

Bisiklet almak için kimi tribünden atladı, kimi depar attı

Bisiklet almak için kimi tribünden atladı, kimi depar attı

Bisiklet almak için kimi tribünden atladı, kimi depar attı

Bisiklet almak için kimi tribünden atladı, kimi depar attı

Bisiklet almak için kimi tribünden atladı, kimi depar attı

Bisiklet almak için kimi tribünden atladı, kimi depar attı
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