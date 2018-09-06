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Bisiklet çalan Suriyeli 2 çocuk yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 06.09.2018 09:45 | Son Güncelleme

KONYA'da bir evin bahçesindeki bisikletleri çalan Suriyeli 12 ve 13 yaşlarındaki iki çocuk, yakalandı.

Bisiklet çalan Suriyeli 2 çocuk yakalandı

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA'da bir evin bahçesindeki bisikletleri çalan Suriyeli 12 ve 13 yaşlarındaki iki çocuk, yakalandı. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, 31 Ağustos günü merkez Meram ilçesi Dedekorkut Mahallesi'nde meydana geldi. Bir evin bahçesine giren iki çocuk, iki bisikleti alarak kaçtı. Güvenlik kamerasına yansıyan olayın ardından ev sahibi, polise haber verdi. Çalışma başlatan Meram İlçe Emniyet Müdürlüğü Araştırma Bürosu ekipleri, şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Polis, Suriyeli H.E.H. (13) ve M.M.M.K.'yı (12) yakaladı. Çocuklar, ifadelerinde bisikletleri kendilerine başka bir kişinin çaldırttığını ileri sürdü. Bu ifade üzerine polis, azmettiriciyi yakalamak için de çalışma başlattı.
Çalınan bisikletler bulunup sahibine teslim edilirken, Çocuk Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki çocuk, savcılıkça serbest bırakıldı.

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Bisiklet çalan Suriyeli 2 çocuk yakalandıBisiklet çalan Suriyeli 2 çocuk yakalandıBisiklet çalan Suriyeli 2 çocuk yakalandıBisiklet çalan Suriyeli 2 çocuk yakalandı

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