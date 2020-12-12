HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bisiklet çalmayı meslek edinen hırsız kameralara yakalandı

Bisiklet çalmayı meslek edinen hırsız kameralara yakalandı

12.12.2020 13:50 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir’de yaşanan iki ayrı bisiklet hırsızlığı güvenlik kameralarına yansıdı.

Eskişehir’de yaşanan iki ayrı bisiklet hırsızlığı güvenlik kameralarına yansıdı. Bisiklet sahiplerinden Hakan Çetinkuş (45), “15 dakika içerisinde kilidi kırıp bisikletle uzaklaşıyor. Şahsın cezalandırılmasını istiyoruz. Bisikletin bulunmasından çok başkalarının da canı yanmasın istiyoruz” dedi.
Edinilen bilgilere göre hırsızlık olayları, Yenibağlar Mahallesi Özbek Sokak ve Büyükdere Mahallesi Söğütlü Sokak’ta gündüz saatlerinde yaşandı. Kameralara yansıyan görüntülerde iki bisiklet hırsızının da aynı şahıs olduğu görülüyor. Hakan Çetinkuş’a ait bisikletin çalınma anlarında hırsız, önce sokakta keşif yapıyor. Daha sonra kapısı açık olan Çimen Apartmanı’na giren şahıs, girişteki bisikletlere yöneliyor. Kilitli olan 2 bin lira değerindeki bisikletin kilidini boru yardımıyla kıran şahıs, bisiklete binip uzaklaşıyor.
Söğütlü Sokak’ta yaşanan olayda ise şahıs, 3 bin lira değerindeki bir başka bisiklet ile kameralara yansıyor.

"Bisikletin bulunmasından çok başkalarının da canı yanmasın istiyoruz"
Konuyla ilgili konuşan bisiklet sahiplerinden Hakan Çetinkuş, hırsızın bir an önce bulunmasını istiyor. Çetinkuş, “Çocuğuma yeni almış olduğum bisiklet bir hırsız tarafından çalındı. Hırsız, bisikletin kilidini kırmış ve bisikleti apartmandan alıp götürmüş. Biz de hemen polisi aradık. Polis geldi ve kamera görüntülerini alarak inceleme başlattı. Daha sonra olay yeri incelemeyi çağırdılar ve onlar da kilitteki parmak izlerini aldılar. Biz güvenlik kamerasını izlediğimizde hırsızın etrafı gözetleyerek apartmana girdiğini gördük. Apartman kapısı da açık kalınca rahat bir şekilde girip 15 dakika içerisinde kilidi kırıp bisikletle rahat bir şekilde uzaklaştığını gördük. Kilidi bir boru ile kırmış. Bu şahıs 10 gün önce de başka bir bisiklet çalmış. Farklı mahallelerde bu hırsızlıkları gerçekleştirmiş. Biz de bisikletimizin çalındığını apartmana gelip yerinde göremeyince anladık. Bu şahsın adli makamlarca cezalandırılmasını istiyoruz. Biz bu bisikletin bulunmasından çok başkalarının da canı yanmasın istiyoruz” diye konuştu.
Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, şahsın birçok defa bisiklet hırsızlığı yaptığı öğrenildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERKarantina ayrılıklarıKarantina ayrılıkları
KYK burs ve kredi ödemeleri ne zaman?KYK burs ve kredi ödemeleri ne zaman?
Maskesiz kadından polise skandal sözlerMaskesiz kadından polise skandal sözler
1/

En Çok Okunan Haberler

Beşiktaş'ta ilginç olay! Cezayı görünce güldüler

Beşiktaş'ta ilginç olay! Cezayı görünce güldüler

Böylesi görülmedi: Fotoğraflarını çekene 10 bin lira ödül

Böylesi görülmedi: Fotoğraflarını çekene 10 bin lira ödül

Canlı yayında Defne Samyeli için çok sert sözler!

Canlı yayında Defne Samyeli için çok sert sözler!

Koronavirüse yakalandı: Gerçekten çok acı çekiyorum

Koronavirüse yakalandı: Gerçekten çok acı çekiyorum

Kimse çare bulamadı! Lüks otomobili yol ortasında bıraktı

Kimse çare bulamadı! Lüks otomobili yol ortasında bıraktı

Kahreden olay! 17 yaşındaki Serhat yangında hayatını kaybetti

Kahreden olay! 17 yaşındaki Serhat yangında hayatını kaybetti

İlginizi Çekebilir

Penis boyu kadınlar için önemli mi? İdeali ne kadar olmalı?

Penis boyu kadınlar için önemli mi? İdeali ne kadar olmalı?

Bakan Koca son verileri açıkladı

Bakan Koca son verileri açıkladı

Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri

Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri

Meteoroloji yayınladı! 'Olağanüstü ve çok şiddetli'

Meteoroloji yayınladı! 'Olağanüstü ve çok şiddetli'

Önce çay içtiler, sonrası dehşet

Önce çay içtiler, sonrası dehşet

CHP İl Başkanından Böcek'e sitem: Gelir gelmez şık olmadı

CHP İl Başkanından Böcek'e sitem: Gelir gelmez şık olmadı

Diğer Haberler

İntihara kalkışan kişiye kısıtlamayı ihlalden 3 bin 150 TL ceza

İntihara kalkışan kişiye 3150 TL şoku

Trabzon İl Emniyet Müdürü Metin Alper'in 'FETÖ' tepkisi sosyal medyada gündem oldu

Sosyal medya bunu konuşuyor! Trabzon Emniyet Müdürünün tepkisi olay oldu

Aksaray'da acı olay: Kamyonetin kasasından atlayan köpek asılı kalarak can verdi

Çok acı görüntü: Köpek böyle can verdi...

Bursa'da kaynak dükkanında patlama

Bursa'da kaynak dükkanında patlama

Serik'te hortum çıktı

Antalya'da korkutan görüntü

İstanbul'da feci kaza! D-100'ün Ankara istikameti trafiğe kapandı

Yol trafiğe kapandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.