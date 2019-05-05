Bisiklet farkındalığı için pedal çevirdiler

Sakarya'nın bisiklet sporu için imkanlar sağladığını belirten Nayir, "Yerel yönetimlerimizin yapmış olduğu yatırımlarla yine bisiklet sporu için yeni imkanlar oluşturuluyor. Olması gereken diğer bir husus, diğer sürücülerin bisiklet sporcularına, bisiklet binicilerine saygı duyması, onları da trafikte var olarak görmesi ve onların da hayatına dikkat etmesi çok önemli. Altyapımızla, gönüllülerimizle ve hak ettikleri saygıyı da ortaya çıkararak şehrimizde bisiklet sporunu daha güzel yerlere getirmek bizlerin elinde." diye konuştu.

Vali Nayir, burada yaptığı konuşmada, kentin bisiklet kullanımı açısından fırsatlara sahip olduğunu söyledi.

Sakarya Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve Sakarya Bisiklet ve Doğa Sporları Derneği iş birliğiyle "Öncelik Hayatın Öncelik Yayanın" sloganıyla düzenlenen "Trafik Haftası 7. Geleneksel Bisiklet Turu"na katılmak isteyen bisikletseverler Demokrasi Meydanı'nda bir araya geldi.

Vali Nayir, yaklaşık 2 bin bisikletlinin organizasyona katılımıyla faaliyetin kıymetlendiğini aktararak, katılımcılara teşekkür etti.

AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu da organizasyonda emeği geçenlere şükranlarını sundu.

Sakarya'nın bisiklet kullanımı için uygun bir il olduğunu belirten Sofuoğlu, "Sakarya'da bisiklet yolları yapılmaya başlandı, bu anlamda çok şanslı bir şehiriz. İnşallah Valiliğimizle, Büyükşehir Belediyemizle, ilçe belediyelerimizle bisiklet kültürünün yayılması için elimizden geleni yapacağız." diye konuştu.

Ekrem Yüce ise Büyükşehir Belediyesi olarak trafikte farkındalık oluşturacak çalışmalarda yer almaya önem gösterdiklerini dile getirerek, bu konuda bisikletin ayrıcalıklı bir konumu olduğunu düşündüklerini vurguladı.

Yüce, Sakaryalılara bisiklet kullanmalarını tavsiye ederek, "Böylelikle hem şehrin tadını daha güzel çıkaracak hem de sağlıklı yaşam açısından güzel bir adım atmış olacaksınız. Sakarya, bisiklet dostu bir şehir. Bizler bu anlayışla bisiklete yönelik projeler hazırlamayı ve yeni yatırımları hayata geçirmeyi sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından çekilişle 54 bisiklet ve 54 bisiklet çantası dağıtıldı.

