HABER

Bisiklet Festivali’nde sürpriz evlenme teklifi

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.10.2019 14:39 | Son Güncelleme

MERSİN’de, Mersin Bisikletli Gezginler Derneği Üyesi Sercan İngilok, Fotoğraf Derneği'nde tanıştığı Ceylan Dümer’e, 6.

Soner AYDIN/MERSİN, (DHA)- MERSİN’de, Mersin Bisikletli Gezginler Derneği Üyesi Sercan İngilok, Fotoğraf Derneği'nde tanıştığı Ceylan Dümer’e, 6. Mersin Caretta Bisiklet Festivali öncesinde sürpriz evlenme teklifi yaptı.
Mersin’de bu yıl 6’si düzenlenen Mersin Caretta Bisiklet Festivali, sürpriz bir evlenme teklifine şahit oldu. Mersin Bisikletli Gezginler Derneği Üyesi Sercan İngilok, sevgilisi Ceylan Dümer için üzerinde 'Benimle evlenir misin?' yazan afiş hazırladı. İngilok'un arkadaşlarıyla birlikte açtığı afişi gören Ceylan Dümer, büyük şaşkınlık yaşadı. Dümer, sevinçten gözyaşlarına hakim olamadı. Festivalin açılışı için alanda bulunan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer de genç çifte nikahlarını kıyma sözü verdi.

FOTOĞRAFLI

PARTNER İhanetin sonu feci bitti! Hamile olduğunu öğrenince... İhanetin sonu feci bitti! Hamile olduğunu öğrenince...
Yol kontrolünde durdurulan araçta 140 kilo esrar ele geçirildiYol kontrolünde durdurulan araçta 140 kilo esrar ele geçirildi
Kanser hastalarıyla ebru yaptılarKanser hastalarıyla ebru yaptılar
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yeni evinin kirası annesini çileden çıkardı

Yeni evinin kirası annesini çileden çıkardı

Ankara'da dev operasyon! Çok sayıda yakalama kararı

Ankara'da dev operasyon! Çok sayıda yakalama kararı

Acun Ilıcalı'ya attığı mesaj ifşa olan Şeyma Subaşı olayın iç yüzünü anlattı

Acun Ilıcalı'ya attığı mesaj ifşa olan Şeyma Subaşı olayın iç yüzünü anlattı

KKTC Lideri tartışma yaratan 'harekât' açıklamasına yanıt verdi

KKTC Lideri tartışma yaratan 'harekât' açıklamasına yanıt verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan canlı yayında önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan canlı yayında önemli açıklamalar

Ankara'da güvenlik artırıldı! Büyükşehir'den açıklama geldi

Ankara'da güvenlik artırıldı! Büyükşehir'den açıklama geldi

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Çok sayıda ilde operasyon! Gözaltılar var...

Çok sayıda ilde operasyon! Gözaltılar var...

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Şehide acı veda! Gelinliğiyle son yolculuğuna uğurladı

Şehide acı veda! Gelinliğiyle son yolculuğuna uğurladı

Trump'tan flaş açıklamalar

Trump'tan flaş açıklamalar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Kazbank' olayında yeni gelişme! SPK istinaf mahkemesine başvurdu

İkinci Çiftlik Bank iddiası: Kazbank! Yeni gelişme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çamlıca Camisi'nde cemaate seslendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çamlıca Camisi'nde cemaate seslendi

Tuğba'yı darp eden baba hakkında karar

Görüntüler infial yaratmıştı! O baba hakkında karar...

İBB'den 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'ndaki yıkımla ilgili açıklama

İBB'den otogardaki yıkımla ilgili açıklama

Turuncu ve gri listede yer alan teröristler Ferhat Bozkurt ve Ali Yenice etkisiz hale getirildi

Ferhat Bozkurt ve Ali Yenice öldürüldü!

HDP önünde oturan baba, PKK tarafından kaçırılan kızına böyle seslendi

PKK tarafından kaçırılan kızına böyle seslendi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.