Bisiklet gidonu kasığına saplanan Cihan, kurtarılamadı

Emin COŞKUNDERE/ ÇARŞAMBA(Samsun),(DHA)- SAMSUN'un Çarşamba ilçesinde, dengesini kaybedip, düştüğü bisikletin gidonunun kasığına saplanması sonucu ağır yaralanan Cihan Ulukan (12), kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
Olay, öğle sıralarında ilçesine bağlı Beyyenice Mahallesi’nde meydana geldi. Cihan Ulukan, evinin önünde bulunan ırmak kenarında bisikletini sürerken aniden dengesini kaybederek düştü. Düşme esnasında Ulukan, bisiklet gidonun kasığına saplanması sonucu yaralandı. İhbar üzerine bölgeye gelen 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ulukan, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı'nca, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.
FOTOĞRAFLI
Çatıdan düşen kar kafeyi çökertti!
Dünya şokta! Küçük kızların içkilerine ilaç atıp…
Arap basınından bomba iddia: Türkiye ile ABD anlaştı!
Kızını uykusunda öldüren babadan kan donduran ifade!
İnce'den dikkat çeken çıkış: Memlekete gerçek hainliktir
Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na sert sözler
Nadir bulunuyor! Gören tezgaha koştu
Ordu'da skandal olay! Daha 4 yaşında...
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk talimat verdi, kontenjan artırıldı
Okuyucu Yorumları 0 yorum